La vez que Guardiola sorprendió en calzones a Neymar

"Después de ganar el premio Puskás, mi padre me llama a las 2 de la mañana. Yo contesto y me dijo que abriera la puerta, yo estaba en calzoncillos. ¡Eran mi padre, Pep Guardiola y el traductor!”, relató Neymar.

“Pep me dijo: quiero ficharte y llevarte conmigo, vaya al club que vaya. Te convertiré en el mejor jugador del mundo. Yo decía… vale, pero ¿qué equipo? Pep me dijo: no te lo puedo decir todavía porque todavía no está en el mercado. Lo convencí y me dijo: ficharé por el Bayern. Sé que era una ciudad fría, pero te cuidaré", agregó.