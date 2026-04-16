    Conference League

    Clasificados y partidos de Semifinales de la Conference League 2025-26

    Se clasificaron los cuatro clubes que se mantendrán con vida para jugar la Final en Alemania.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Fidalgo, Orbelín y Mateo quedan fuera de competencias europeas

    Se definieron los cuatro equipos clasificados a las Semifinales de la UEFA Conference League 2025-26 que no contará con la presencia de jugadores de México en esa fase.

    El AZ Alkmaar del mexicano Mateo Chávez quedó 2-2 en la Vuelta ante Shakhtar de Ucrania, pero no logró remontar el 3-0 con el que perdió en la Ida.

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    AEK Atenas, con Orbelín Pineda, ganó 3-1 a Rayo Vallecano, pero se quedó a un gol de conseguir el empate global y llevar el duelo a los tiempos extras.

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    En los otros dos frentes, Fiorentina quedó fuera a pesar de ganar 2-1 a Crystal Palace, por lo que el cuadro de la Premier League avanza a Semifinales con global de 4-2.

    Racing de Strasbourg goleó 4-0 a Mainz 05 para clasificarse a la siguiente ronda y darle vuelta al global con 4-2 a su favor.

    SEMIFINALES DE LA CONFERENCE LEAGUE 2026


    Los partidos para las Semifinales serán el 30 de abril los de Ida y el 7 de mayo los Vuelta rumbo a la Final en Leipzig, Alemania el siguiente 27 de mayo.

    Los juegos son a las 13:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico:

    Jueves 30 de abril, Semifinales de Ida:

    • Rayo Vallecano vs. Racing de Strasbourg: ViX en Estados Unidos.
    • Shakhtar vs. Crystal Palace: ViX en Estados Unidos.

    Jueves 7 de mayo, Semifinales de Vuelta:

    • Racing de Strasbourg vs. Rayo Vallecano: ViX en Estados Unidos
    • Crystal Palace vs. Shakhtar: ViX en Estados Unidos.
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