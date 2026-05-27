Conference League Horario y dónde ver Crystal Palace vs Rayo Vallecano Final de la Conference League Se define este miércoles al campeón del torneo de la UEFA en Leipzig, Alemania.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Horario y dónde ver Crystal Palace vs. Rayo Vallecano Final de la Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano disputan este miércoles 27 de mayo el título de la UEFA Conference League.

Luego de una intensa campaña, el club de la Premier League y el de LaLiga se verán las caras en la Red Bull Arena de Leipzig.

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El conjunto inglés, finalizó el fin de semana su campaña local y terminó en el puesto 15 de la competencia y en la Conference acabó la fase de liga en el décimo sitio con 10 unidades, luego eliminó al Zrinjski, al AEK Arlaca, a la Fiorentina y al Shakhtar para llegar al juego por la disputa por el título.

Por su parte, Rayo terminó en el octavo puesto de LaLiga con 50 puntos y en la competencia de la UEFA la fase de liga la completó con 13 puntos y el quinto puesto. Después echó al Samsunspor, al AEK Atenas y al Strasbourg.

Esta será la primera ocasión que ambos clubes se enfrenten en un torneo oficial.

Horario y dónde ver el Crystal Palace vs. Rayo Vallecano Final de la Conference League:

Fecha y lugar : El juego se celebrará el miércoles 27 de mayo en la Red Bull Arena de Leipzig

: El juego se celebrará el miércoles 27 de mayo en la Red Bull Arena de Leipzig Hora : El juego arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las12:00 pm PT.

: El juego arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las12:00 pm PT. Dónde ver: El juego lo podrás ver en los estados Unidos en ViX, TUDN, tudn.com, app de TUDN.