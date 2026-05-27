    Conference League

    Crystal Palace vence a Rayo Vallecano y se corona en Conference League

    Ganó con un solitario gol de Mateta y logró así su primer título de la UEFA en la historia.

    Por:
    TUDN
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    Video ¡Crystal Palace pega primero en la Final de la Conference League!

    Crystal Palace se coronó por primera vez en un torneo de la UEFA al vencer en la Final de la Conference League al Rayo Vallecano por la mínima diferencia en la Red Bull Arena de Leipzig.

    El juego resultó peleado de principio a fin y con pocas llegadas de gol, particularmente en la primera mitad, y el único tanto del encuentro lo consiguió Jean-Philippe Mateta a los 51 minutos del encuentro.

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    Rayo Vallecano, que también disputaba su primera final de la UEFA, fue un rival digno de principio a fin y buscó el juego a o largo de los 90 minutos del encuentro, pero no contó con oportunidades reales de anotar pese a su presión constante hasta el final.

    Estuvo más cerca de ampliar el marcador el conjunto inglés con un par de chances de Yeremy Pino, pero no lo consiguió.

    En la primera mitad, el partido se detuvo alrededor de cuatro minutos para atender una emergencia médica en las gradas del estadio.

    Con el título europeo, se corona la mejor época del conjunto de la Premier League en su historia.

    Porque Crystal Palace ganó la FA Cup de Inglaterra en la campaña 2024-25 y la Supercopa de Inglaterra en el 2025-26. Sus dos únicos títulos anteriores.

    Video El partido se detuvo por una emergencia médica en las gradas con un aficionado
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