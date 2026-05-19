Rànger's FC de Marco Fabián participará en la próxima UEFA Conference League
Solo están a la espera de la resolución para confirmarlo, el club de Andorra cuenta con hasta 10 jugadores mexicanos en sus filas.
Marcó Fabián, junto a un grupo de inversores, compró al Rànger's FC de Andorra en la campaña 2023-24. El club consiguió ascender a la Primera División de aquel país el año pasado y en segunda temporada en la categoría terminaron en tercer sitio y con un lugar en la próxima Conference League.
A la espera de que la UEFA dé el visto bueno para su participación, Fabián explicó la dinámica del club del que ahora es dueño.
“Tenemos aproximadamente entre 9 y 10 jugadores mexicanos hoy, compitiendo en nuestro equipo. Estamos dándole la oportunidad de que puedan venir a probar esa situación, con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, y que están a la luz de equipos importantes", mencionó a medios.
"Esa es una gran hazaña y una historia para el club, que nuestro segundo torneo no lo habían podido alcanzar. Esta semana se da la resolución de si vamos a competir a la previa de Conference League y va a ser una una gran noticia, sobre todo para los jugadores mexicanos y los jugadores que nos están apoyando acá, que podamos estar en un gran aparador”, añadió.
La liga de Andorra no tiene límite de extranjeros en sus equipos y por ello, la cantidad de futbolistas mexicanos en el conjunto es grande.
El siguiente paso, tras la confirmación su su participación, será el sorteo en el que los emparejarán a clubes de Malta, Chipre y Montegro. Serán cuatro rondas previas para avanzar a la fase de Liga de la Conference League.
Entro los futbolistas mexicanos que juegan en el club europeo están Jorge Padilla, que jugó en Mazatlán y Leones Negros, así como Julio Nava, canterano del Guadalajara. Además, el director técnico del equipo, Jaime Durán, también es mexicano.