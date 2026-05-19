Conference League Rànger's FC de Marco Fabián participará en la próxima UEFA Conference League Solo están a la espera de la resolución para confirmarlo, el club de Andorra cuenta con hasta 10 jugadores mexicanos en sus filas.

Video Rànger's FC de Marco Fabián jugará en la próxima UEFA Conference League

Marcó Fabián, junto a un grupo de inversores, compró al Rànger's FC de Andorra en la campaña 2023-24. El club consiguió ascender a la Primera División de aquel país el año pasado y en segunda temporada en la categoría terminaron en tercer sitio y con un lugar en la próxima Conference League.

A la espera de que la UEFA dé el visto bueno para su participación, Fabián explicó la dinámica del club del que ahora es dueño.

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“Tenemos aproximadamente entre 9 y 10 jugadores mexicanos hoy, compitiendo en nuestro equipo. Estamos dándole la oportunidad de que puedan venir a probar esa situación, con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, y que están a la luz de equipos importantes", mencionó a medios.

"Esa es una gran hazaña y una historia para el club, que nuestro segundo torneo no lo habían podido alcanzar. Esta semana se da la resolución de si vamos a competir a la previa de Conference League y va a ser una una gran noticia, sobre todo para los jugadores mexicanos y los jugadores que nos están apoyando acá, que podamos estar en un gran aparador”, añadió.

La liga de Andorra no tiene límite de extranjeros en sus equipos y por ello, la cantidad de futbolistas mexicanos en el conjunto es grande.

El siguiente paso, tras la confirmación su su participación, será el sorteo en el que los emparejarán a clubes de Malta, Chipre y Montegro. Serán cuatro rondas previas para avanzar a la fase de Liga de la Conference League.

Entro los futbolistas mexicanos que juegan en el club europeo están Jorge Padilla, que jugó en Mazatlán y Leones Negros, así como Julio Nava, canterano del Guadalajara. Además, el director técnico del equipo, Jaime Durán, también es mexicano.