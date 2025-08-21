Video Orbelín Pineda destaca en duelo ante el ‘Chino’ Huerta en Conference League

Los duelos de clasificación para la Fase de Liga de la UEFA Conference League continúan, y este jueves tuvieron actividad tres clubes que cuentan con futbolistas mexicanos: Orbelín Pineda, César ‘Chino’ Huerta y Mateo Chávez.

Precisamente, Pineda y Huerta se enfrentaron en el choque entre el AEK Atenas y el Anderlecht en el partido de ida de la serie.

Huerta fue titular con el club belga y disputó 78 minutos antes de ser sustituido por Adriano Bertaccini. Por su parte, Orbelín Pineda ingresó al inicio del segundo tiempo en lugar del austriaco Robert Ljubicic y resultó determinante para el empate del conjunto griego.

El ‘Maguito’ participó en la jugada del gol del empate al minuto 75: su disparo con dirección a portería fue bloqueado por un defensa y el rebote le quedó a Niclas Eliasson, quien marcó el 1-1. El Anderlecht se había adelantado en la primera parte gracias a un tanto de Kasper Dolberg.

La serie se definirá el próximo jueves en Grecia.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez ganó

En otro encuentro, el AZ Alkmaar, club donde milita el mexicano Mateo Chávez, quien en esta ocasión no tuvo actividad, logró un valioso triunfo como visitante por 0-2 frente al Levski Sofía de Bulgaria.

Esta serie también se definirá el próximo jueves en territorio neerlandés.