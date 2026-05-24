Conference League Final Conference League: Canales y dónde ver Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en Estados Unidos Esta Final continental se jugará este miércoles 27 de mayo y acá te decimos dónde poder verla.

Video Crystal Palace y Rayo Vallecano jugarán la final de la UEFA Conference League

La Final de la UEFA Conference de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano tendrá su partido por el título este miércoles 27 de mayo desde Alemania.

Red Bull Arena ha sido el escenario elegido para acoger el duelo de final este 27 de mayo entre Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, quienes vienen tras haber dejado atrás en el camino al Shakhtar y Strasbourg respectivamente en las Semifinales.

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FINAL CONFERENCE LEAGUE: CRYSTAL PALACE VS. RAYO VALLECANO



El Crystal Palace vs. Rayo Vallecano define a un nuevo campeón de la UEFA Europa League y te dejamos la programación este partido por el título..

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