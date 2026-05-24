    Conference League

    Final Conference League: Canales y dónde ver Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en Estados Unidos

    Esta Final continental se jugará este miércoles 27 de mayo y acá te decimos dónde poder verla.

    Por:Redacción
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    Video Crystal Palace y Rayo Vallecano jugarán la final de la UEFA Conference League

    La Final de la UEFA Conference de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano tendrá su partido por el título este miércoles 27 de mayo desde Alemania.

    Red Bull Arena ha sido el escenario elegido para acoger el duelo de final este 27 de mayo entre Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, quienes vienen tras haber dejado atrás en el camino al Shakhtar y Strasbourg respectivamente en las Semifinales.

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    • FECHA: Miércoles 27 de mayo.
    • HORARIO: 13:00 horas CT de México y 15:00 horas ET, 14:00 horas CT y 12:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: TUDN, tudn.com, app d TUDN y Disponible en ViX.
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