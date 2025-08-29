Video El AZ de Mateo Chávez y su camino en la Conference League

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Europa Conference League, el cual dejó ya claro los enfrentamientos para los equipos que estarán disputando la Fase de la Liga.

Hay dos mexicanos en acción en este torneo, pues Orbelín Pineda estará con el AEK de Atenas, mientras que Mateo Chávez hace parte del AZ Alkmaar.

PUBLICIDAD

El conjunto griego tendrá ya conoce sus rivales en la primera fase y allí resalta la presenecia del Fiorentina, que jugó la Final de este certamen hace dos temporadas.

Por su parte, el AZ Alkmaar neerlandés tiene como principal adversario al Crystal Palace, reciente ganador de la FA Cup y la Community Shield en Inglaterra.

Estos son los rivales del AEK en la Conference League:

Fiorentina vs. AEK

AEK vs. Shamrock Rovers

NK Celje vs. AEK

AEK vs. Aberdeen

AEK vs. Universitatea Craiova

Samsunspor vs. AEK

Los adversarios de Mateo Chávez y el AZ en la primera fase:

AZ vs. Slovan Bratislava

Crystal Palace vs. AZ

AZ vs. Jagiellonia Bialystok

FC Drita vs. AZ

AEK Larnaca vs. AZ

AZ vs. Shelborne FC