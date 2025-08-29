    Conference League

    Orbelín Pineda y Mateo Chávez ya conocen su camino en la Conference League

    El AEK tendrá como rival más complejo en la primera fase al Fiorentina, mientras que el AZ tendrá que chocar ante el Crystal Palace.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video El AZ de Mateo Chávez y su camino en la Conference League

    Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Europa Conference League, el cual dejó ya claro los enfrentamientos para los equipos que estarán disputando la Fase de la Liga.

    Hay dos mexicanos en acción en este torneo, pues Orbelín Pineda estará con el AEK de Atenas, mientras que Mateo Chávez hace parte del AZ Alkmaar.

    El conjunto griego tendrá ya conoce sus rivales en la primera fase y allí resalta la presenecia del Fiorentina, que jugó la Final de este certamen hace dos temporadas.

    Por su parte, el AZ Alkmaar neerlandés tiene como principal adversario al Crystal Palace, reciente ganador de la FA Cup y la Community Shield en Inglaterra.

    Estos son los rivales del AEK en la Conference League:

    Fiorentina vs. AEK
    AEK vs. Shamrock Rovers
    NK Celje vs. AEK
    AEK vs. Aberdeen
    AEK vs. Universitatea Craiova
    Samsunspor vs. AEK

    Los adversarios de Mateo Chávez y el AZ en la primera fase:

    AZ vs. Slovan Bratislava
    Crystal Palace vs. AZ
    AZ vs. Jagiellonia Bialystok
    FC Drita vs. AZ
    AEK Larnaca vs. AZ
    AZ vs. Shelborne FC

    Video Estos son los rivales del AEK de Orbelín Pineda en la Conference League

    Relacionados:
    Conference LeagueOrbelín PinedaMateo ChávezAZAEK Athens

