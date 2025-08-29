Orbelín Pineda y Mateo Chávez ya conocen su camino en la Conference League
El AEK tendrá como rival más complejo en la primera fase al Fiorentina, mientras que el AZ tendrá que chocar ante el Crystal Palace.
Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Europa Conference League, el cual dejó ya claro los enfrentamientos para los equipos que estarán disputando la Fase de la Liga.
Hay dos mexicanos en acción en este torneo, pues Orbelín Pineda estará con el AEK de Atenas, mientras que Mateo Chávez hace parte del AZ Alkmaar.
El conjunto griego tendrá ya conoce sus rivales en la primera fase y allí resalta la presenecia del Fiorentina, que jugó la Final de este certamen hace dos temporadas.
Por su parte, el AZ Alkmaar neerlandés tiene como principal adversario al Crystal Palace, reciente ganador de la FA Cup y la Community Shield en Inglaterra.
Estos son los rivales del AEK en la Conference League:
Fiorentina vs. AEK
AEK vs. Shamrock Rovers
NK Celje vs. AEK
AEK vs. Aberdeen
AEK vs. Universitatea Craiova
Samsunspor vs. AEK
Los adversarios de Mateo Chávez y el AZ en la primera fase:
AZ vs. Slovan Bratislava
Crystal Palace vs. AZ
AZ vs. Jagiellonia Bialystok
FC Drita vs. AZ
AEK Larnaca vs. AZ
AZ vs. Shelborne FC