Conference League Definida la Final de la UEFA Conference League: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano Ambos equipos buscarán su primer título de esta competencia cuando se midan en el Red Bull Arena de Alemania el 27 de mayo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Crystal Palace y Rayo Vallecano jugarán la final de la UEFA Conference League

La final de la UEFA Conference League quedó definida y se disputará entre Crystal Palace y Rayo Vallecano el próximo 27 de mayo en la Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.

Ambos equipos se clasificaron luego de que este jueves se disputaran los encuentros de vuelta. Crystal Palace de Inglaterra se impuso 2-1 al Shakhtar Donetsk y avanzó con un marcador global de 5-2.

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Por su parte, el conjunto español derrotó 1-0 al Strasbourg de Francia y selló su pase al encuentro por el título con un global de 2-0.

Ambos equipos buscan su primer título de Conference League

Hay que recordar que la UEFA Conference League vive apenas su quinta campaña de existencia, por lo que este choque será inédito.

Al mismo tiempo, Rayo Vallecano busca convertirse en el primer equipo español en obtener este trofeo. El año pasado, Real Betis cayó ante Chelsea en la final.