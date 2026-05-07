    Conference League

    Definida la Final de la UEFA Conference League: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano

    Ambos equipos buscarán su primer título de esta competencia cuando se midan en el Red Bull Arena de Alemania el 27 de mayo.

    Por:
    José Moreno
    add
    Síguenos en Google
    Video Crystal Palace y Rayo Vallecano jugarán la final de la UEFA Conference League

    La final de la UEFA Conference League quedó definida y se disputará entre Crystal Palace y Rayo Vallecano el próximo 27 de mayo en la Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.

    Ambos equipos se clasificaron luego de que este jueves se disputaran los encuentros de vuelta. Crystal Palace de Inglaterra se impuso 2-1 al Shakhtar Donetsk y avanzó con un marcador global de 5-2.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, el conjunto español derrotó 1-0 al Strasbourg de Francia y selló su pase al encuentro por el título con un global de 2-0.

    Ambos equipos buscan su primer título de Conference League

    Hay que recordar que la UEFA Conference League vive apenas su quinta campaña de existencia, por lo que este choque será inédito.

    Al mismo tiempo, Rayo Vallecano busca convertirse en el primer equipo español en obtener este trofeo. El año pasado, Real Betis cayó ante Chelsea en la final.

    De las cuatro ediciones anteriores, dos quedaron en manos de representantes ingleses: Chelsea en 2025 y West Ham en 2023.

    Relacionados:
    Conference LeagueUEFA Conference LeagueRayo VallecanoCrystal Palace

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    El show, crónica de un asesinato
    Gratis
    El Gallo de Oro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX