Conference League Mateo Chávez es titular en AZ Alkmaar vs. Shakhtar Donetsk de Conference League El mexicano regresa a un once titular del cuadro neerlandés después de dos meses tras lesión.

Video ¡En vivo! AZ Alkmaar vs. Shakhtar Donetsk, UEFA Conference League ¡Aquí!

AZ Alkmaar vs. Shakhtar Donetsk es el partido de Vuelta de Cuartos de Final de la UEFA Conference League con el mexicano Mateo Chávez como titular.

Mateo volvió el fin de semana a la actividad en la Eredivisie con el cuadro del AZ, esto después de casi siete semanas de baja por una lesión en el hombro que sufrió en el torneo europeo.

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Este jueves se defiene los Semifinalistas de la UEFA Conference League, aunque el partido del cuadro neerlandés ante el conjunto ucraniano abre las actividades primero.

Sigue aquí las incidencias del partido:

Todo listo para el inicio del partido.

Arranca el encuentro en Alkmaar.

Shakhtar tiene los primeros acercamientos con peligro.

Tremenda falla de Isaque en mano a mano al 22' por el Shakhtar.

Mateo Chávez recibe tarjeta amarilla al minuto 30.

¡Cerca! Sadiq remata y casi anota para el AZ Alkmaar de cabeza.

Dura patada sobre Mateo Chávez en el cierre del primer tiempo.

Video ¡Cuidado ahí! Durísima entrada sobre Mateo Chávez que se queda tendido en el terreno de juego