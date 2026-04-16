UEFA Conference League AEK Atenas vs. Rayo Vallecano: Un gol de Palazón sentencia la eliminación del equipo de Orbelín Pineda AEK Atenas empató en el global, peor un tanto de Rayo Vallecano en el segundo tiempo alcanzó para imponerse en el marcador global y clasificar a Semifinales de la UEFA Conference League.

Video Rayo Vallecano golpea al contragolpe y retoma la ventaja

El mediocampista mexicano Orbelín Pineda fue titular en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Conference League AEK Atenas vs. Rayo Vallecano en el OPAP Arena en Atenas, Grecia.

El conjunto griego llegó con desventaja de 0-3 tras el partido de ida en territorio español, por lo que para clasificar a Semifinales necesitaba ganar con cuatro goles de diferencia o con tres, pero en este caso el juego se iría a los tiempos extra y probable definición en penales.

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Sin embargo, con la esperanza de por medio tras irse al frente 0-3, Rayo Vallecano retomó la ventaja en el global con un gol de Isi Palazón sobre el minuto 60 con lo que sepultó las esperanzas tanto del mexicano Orbelín Pineda como del AEK Atenas.

Fue el décimo partido de Orbelín Pineda en la temporada dentro de la UEFA Conference League con AEK Atenas, donde además tiene dos asistencias. Esto sin contar los seis juegos de las fases previas de la competición y donde registró una asistencia más.

AEK Atenas llegó este año más lejos que la campaña pasada, donde fue eliminado en las fases previas, por lo que tratará de mantenerse en competición pero para ello debe realizar una auténtica hazaña.

Ahora, Rayo Vallecano, pese a la derrota de este jueves por 3-1, ganó en el global 3-4 tras el 3-0 en la ida en su casa y con ello se instaló en las Semifinales de la UEFA Conference League, donde ahora se medirá ante Strasbourg, que echó al Mainz coglobal de 4-2.

Video ¡AEK Athens se mete al partido! Gol de Zini enciende la remontada

Video ¡Goool del AEK Athens! Llegó el segundo desde el manchón penal

Estas son las acciones más relevantes del AEK Atenas vs. Rayo Vallecano:

¡Gol del Rayo Vallecano! El club español anotó al minuto 60 por medio de Palazón con remate entre mar de piernas rivales para retomar ventaja en el global 3-4.

El club español anotó al minuto 60 por medio de Palazón con remate entre mar de piernas rivales para retomar ventaja en el global 3-4. ¡Gol del AEK Atenas, empata en el global 3-3 a Rayo Vallecano! Zini remató de cabeza al minuto 51, doblete del angoleño.

Zini remató de cabeza al minuto 51, doblete del angoleño. ¡Está en juego el segundo tiempo!

¡Se acaba el primer tiempo!

¡Gol del AEK Atenas al minuto 36! Razvan Marin marcó de penal el 2-0 para los griegos, pero aún abajo en el global 2-3 ante Rayo.

de penal el 2-0 para los griegos, pero aún abajo en el global 2-3 ante Rayo. ¡Penal a favor del AEK Atenas, al minuto 34! Andrei Ratiu cometió falta en el área sobre Koita y se decretó la pena máxima.

Andrei Ratiu cometió falta en el área sobre Koita y se decretó la pena máxima. ¡Gol del AEK Atenas, gol de Zini! Saque de banda por izquierda que el jugador angoleño marcó con trallazo en el área al minuto 13. AEK gana 1-0 a Rayo, global de 1-3.

Saque de banda por izquierda que el jugador angoleño marcó con trallazo en el área al minuto 13. AEK gana 1-0 a Rayo, global de 1-3. ¡Inicia el partido!