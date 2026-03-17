Champions League Vinicius lanza advertencia tras triunfo de Real Madrid: "Estamos preparados para más" El atacante brasileño anotó doblete en la victoria del conjunto blanco sobre Manchester City.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Vinicius destaca el dominio del Real Madrid sobre el Manchester City

Después del pase del Real Madrid a los Cuartos de Final de la Champions League, Vinicius Jr. aseguró que el contundente triunfo sobre Manchester City le da confianza al conjunto blanco para el cierre de la temporada.

Tras su doblete el atacante brasileño también destacó la confianza que le dio Federico Valverde para volver a cobrar el penal tras el que falló en la ida.

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“Es un partido muy importante para nuestra confianza porque desde el principio de temporada queremos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como lo hicimos en esta eliminatoria”

“Es un momento importante donde todos los jugadores sabemos que vienen los buenos partidos y cuando juega Real Madrid esta competencia todo cambia, la afición, los jugadores y estamos preparados para más”

“( Él (Valverde) me dio toda la confianza como capitán y he marcado gol para ayudar el equipo”, señaló Vinicius.

Asimismo, el atacante del Real Madrid habló sobre su festejó hacia los fans del Manchester City tras la ocurrido hace unos meses cuando no ganó el Balón de Oro.

“ El futbol es bueno por eso, siempre hay otra oportunidad, y aquí está hemos ganado y vamos a Cuartos junto con nuestra afición y familia”, agregó.