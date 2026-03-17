Manchester City Manchester City vs. Real Madrid ¡EN VIVO! Octavos de Final vuelta de la Champions League El conjunto español buscará terminar la tarea, mientras que los ingleses quieren la remontada ante su afición.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Mbappé regresa con Real Madrid para la vuelta ante Manchester City

El Manchester City recibe al Real Madrid en el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, los ingleses buscan la remontada ante su afición.

¡Vinicius puso el trallazo en el poste!

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Penal para el Real Madrid, por mano en el área

¡Gol del Real Madrid! Vinicius marca desde los once pasos