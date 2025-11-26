Jugador que conmocionó a Raúl Jiménez en Inglaterra hace gol en Champions League
El ahora futbolista del Pafos, quien conmocionó de forma accidental al mexicano, se convirtió en el segundo futbolista de mayor edad en marcar en Europa.
El futbolista brasileño David Luiz sorprendió en el inicio de la Jornada 5 de la UEFA Champions League con un gol sobre el minuto 18, el primero que hace en la Copa de Europa en su carrera profesional desde la temporada 2009-2010 cuando militaba en el Benfica.
Además, se convirtió en el segundo futbolista de mayor edad en anotar en el torneo europeo con 38 años y 218 días, sólo por debajo del lusitano Pepe, cuando lo hizo con el FC Porto con 40 años y 290 días.
Sin embargo, su gol no bastó para sacar los tres puntos como local en el partido ante AS Mónaco, con el que empató 2-2 tras un autogol al 88’ de Salisu. El conjunto del principado anotó al 5’ por medio de Minamino y al 26’ con tanto de Balogun.
DAVID LUIZ, EL JUGADOR QUE CONMOCIONÓ A RAÚL JIMÉNEZ EN INGLATERRA
El futbolista brasileño, cabe recordar, fue el jugador que generó una conmoción a Raúl Jiménez en partido de la Premier League de Inglaterra y que ello provocó una nueva regla en el futbol, inglés y mundial respecto al protocolo por conmociones.
El hecho sucedió cuando David Luiz jugaba para el Arsenal y Raúl Jiménez en el Wolverhampton. El brasileño estuvo al tanto del estado de salud del mexicano, así lo reveló Raúl Alonso en entrevista con David Faitelson.
En otro partido del inicio de la Jornada 5 de la UEFA Champions League, Copenhaguen derrotó en casa 3-2 a Kairat Almaty en un juego que incluso ganaba 3-0. El cuadro danés, cabe recordar, no contó con el mexicano Rodrigo Huescas por lesión y que lo tiene en vilo para participar en el Mundial 2026.