Video Resumen | ¡David Luiz anota su primer gol de Champions en 14 años!

El futbolista brasileño David Luiz sorprendió en el inicio de la Jornada 5 de la UEFA Champions League con un gol sobre el minuto 18, el primero que hace en la Copa de Europa en su carrera profesional desde la temporada 2009-2010 cuando militaba en el Benfica.

Además, se convirtió en el segundo futbolista de mayor edad en anotar en el torneo europeo con 38 años y 218 días, sólo por debajo del lusitano Pepe, cuando lo hizo con el FC Porto con 40 años y 290 días.

Sin embargo, su gol no bastó para sacar los tres puntos como local en el partido ante AS Mónaco, con el que empató 2-2 tras un autogol al 88’ de Salisu. El conjunto del principado anotó al 5’ por medio de Minamino y al 26’ con tanto de Balogun.

DAVID LUIZ, EL JUGADOR QUE CONMOCIONÓ A RAÚL JIMÉNEZ EN INGLATERRA

El hecho sucedió cuando David Luiz jugaba para el Arsenal y Raúl Jiménez en el Wolverhampton. El brasileño estuvo al tanto del estado de salud del mexicano, así lo reveló Raúl Alonso en entrevista con David Faitelson.