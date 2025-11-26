Video Resumen | Noche histórica de Mbappé en sufrido triunfo de Real Madrid

Después de poco más de dos años, Kylian Mbappé volvió marcar cuatro goles en un partido desde que hiciera cinco como jugador del PSG dentro de la Copa de Francia frente al Pays de Cassel en enero de 2023.

Ahora lo hizo con la playera azul del Real Madrid para colgar un ‘póker’ de goles dentro de la Jornada 5 de la UEFA Champions League en el Stadio Georgios Karaiskakis en Piraeus, Grecia, que dio el triunfo al conjunto merengue por 2-4.

Fue el conjunto griego quien abrió el marcador por medio de Chiquinho al minuto 8 de juego, pero tres goles en menos de 10 minutos de Kylian Mbappé encaminó la victoria merengue (22’, 24’ y 29’) frente a un cuadro griego que se resistió a la derrota.

Estos equipos se reencontraron casi 20 años después, la última fue en Fase de Grupos de la temporada 2007-2008 cuando el Madrid ganó 4-2 en el Estadio Santiago Bernabéu, pero en el segundo duelo en territorio griego no pasaron del empate 0-0.

Con este resultado, Real Madrid se sacudió una seguidilla de tres juegos sin ganar entre LaLiga y la UEFA Champions League. Además, ahora se mantuvo en zona de clasificación directa a Octavos de Final tras su cuarto triunfo y 12 puntos.

Olympiacos prácticamente se despide de esta temporada, con dos puntos y tres juegos por disputar dentro de la Fase de Liga luce casi imposible meterse a zona de Playoffs. Su siguiente partido será el10 de diciembre ante Kairat Almaty; Real Madrid se medirá un día después al Manchester City.