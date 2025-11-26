    Champions League

    Feroz reacción del PSG de la mano de Vitinha

    El conjunto galo mantiene su gran paso en la Champions League y sacó un juego que le complicó Tottenham al inicio del partido

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Hat trick de Vitinha! Mano de Romero que intercambia el portugués por gol

    Con una féroz reacción, a lo campeón por aquello de que vino de atrás cuando todo parecía perdido, PSG le dio la vuelta a un juego en el que Tottenham se plantó en el Parque de los Príncipes con desparpajo y se adelantó en el 1-0 y en el 2-1.

    Pero consiguió una reacción a base del juego y del triplete de Vitinha que el resto del plantel francés siguió e hizo eco para darle la vuelta de manera implacable y contundente.

    Los goles de partidos fueron obra de Vitinha, a los 45, 53 y 76 (p), Fabián Ruiz, a los 59, y de Pacho, a los 65, por los locales. Y de Richarlison, a los 35, y Kolo Muani, a los 50 y 72.

    El ritmo de una primera mitad con dos goles, no hacía presagiar lo que vendría en la parte complementaría.

    Una casacada de goles de todos los colores y sabores. Eso sí con un PSG que basó su juego en la profundidad y contundencia de del portugués. Tanto así que en el penal lo marcó, a él mismo le hicieron la pena máxima.

    Sobre el final, todavía dio tiempo para que Lucas Hernández se hiciera expulsar y el cojunto galo terminó con 10 hombres el partido.

    Con este resultado y la cantidad de anotaciones, PSG se colocó en el tercer sitio de la fase de liga de la UEFA Champions League con 12 puntos y una diferencia de +11 goles.

    Por su parte, el equipo inglés se quedó con ocho unidades y se ubicó en la posición 15 del torneo tras cinco jornadas del torneo de la UEFA.

