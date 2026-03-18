Champions League Atlético no se deja sorprender por Tottenham y avanza a Cuartos de Final Supo sortear los momentos complicados y pese a caer avanza en Champions League, y enfrentará al FC Barcelona; Obed Vargas se quedó en la banca.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

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Atlético de Madrid supo sortear con buena mano, mejor dicho con buen pie, un juego complicado cuando no espinoso y pese al agobio del Tottenham sacó una derrota 3-2 que le mete a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Ya había sacado del Metropolitano una un 5-2 que parecía inalcanzable que, finalmente, le valió el pase, pero ya se sabe que en estos menesteres de los juegos a ida y vuelta todo puede pasar, aunque las dos primeras veces que los Hotspurs se fueron al frente en el marcador, apagó el fuego de manera magistral y evitó una reacción más agresiva.

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Y en la tercera ocasión, ya no quedaba tiempo para más.

Los goles el partido fueron obra de Kolo Muani, a los 30 minutos, y de Simons, a los 52 y 90, por los locales. Mientras por los españoles, lo hicieron Julián Álvarez, a los 47, y Hancko, a los 75.

Importante en el pase fue la actuación del arquero Musso que tuvo, al menos, una triada de atajadas que al final fueron la diferencia.

Obed Vargas, por otra parte, se quedó en la banca y no vio acción en el partido.

Atlético de Madrid se verá con el FC Barcelona en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Aquí las incidencias del partido:

Tottenham empuja por el partido desde los minutos iniciales.

Pese a distintas oportunidades, el arquero Musso ha estado acertado en sus lances y no ha permitido aún anotaciones en su arco.

A los 30 minutos, finalmente Kolo Muani acerca a lo ingleses en el marcador.

Pese al dominio del Tottenham, Vicario ha tenido también trabajo y antes de finalizar el primer tiempo ha cumplido con al menos un par de atajadas espectaculares.

Ya en la segunda mitad, a lo 47 minutos en una veloz salida del Atlético, Julián Álvarez hace el empate a un gol del partido y el 3-6 en el global.

Tottenham no baja los brazos y sigue luchando. Así a los 52 marca de nueva cuenta por medio de Simons.

El juego se ha tornado violento en los últimos minutos.

Musso, el arquero del Atlético, ya es determinante en el marcador. Ha hecho hasta tres espectaculares atajadas.

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Musso sigue enseñando sus extraordinarias condiciones bajo el arco de Atlético de Madrid con sus lances.

A los 75 minutos, Hancko apaga todos los fuegos con otro gol del Atlético justo en el momento oportuno.