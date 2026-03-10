    Atlético de Madrid

    Atlético de Madrid vs. Tottenham EN VIVO: ida octavos de final de la Champions League

    Los colchoneros buscarán sacar la ventaja en casa para ir a Inglaterra con tranquilidad para el juego de vuelta.

    Por:
    Alonso Ramírez
    El Atlético de Madrid recibirá al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la Champions League, duelo que se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

    El cuadro colchonero eliminó al Brujas, mientras que el cuadro inglés entró de forma directa a esta fase al quedar como cuarto lugar en la fase de Liga.

    ¡Las acciones importantes del partido!

    ¡Arranca el juego!

    Griezmann tuvo la primera de peligro, pero la defensa rechazó, al 4'

    Grave error del portero de Tottenham y Marcos Llorente abre el marcador al 5'

    ¡Gol del Atleti! Griezmann hace el 2-0 sobre el Tottenham, al 14'

    ¡Increíble! Oso monumental del portero y Julián Álvarez marca el 3-0, al 16'

    ¡Uno más! Le Normand marca el 4-0 de cabeza tras revisión automática, al 22'

