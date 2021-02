Sergio Ramos tiene una ligera esperanza de jugar la Champions

Ramos, quien también está negociando su renovación con el equipo, reconoció que aunque su intención no era someterse a una cirugía tuvo que hacerlo pues era la mejor solución al problema que lo aquejaba. Cabe resaltar que se mostró contento con el resultado del trabajo hecho por el doctor Manuel Leyes.

“Ya estoy de vuelta en casa y nada. Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie. Le gusta estar en esa situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal, era recomendación médica y no me quedaba otra.