    Real Madrid

    ¡Arbeloa supera su primera prueba con el Real Madrid!

    El técnico de los Merengues en apenas mes y medio que tiene en el cargo logra que su equipo avance a Octavos en Champions.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Álvaro Arbeloa supera su primera con el Real Madrid

    Con goles de Vinícius y Tchouameni, el Real Madrid se instala en los Octavos de Final de la Champions League al derrotar 2-1 (3-1 en el global) al Benfica de Portugal, en la primera prueba para el técnico Álvaro Arbeloa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Álvaro Arbeloa supera su primera con el Real Madrid
    4:20

    Álvaro Arbeloa supera su primera con el Real Madrid

    UEFA Champions League
    PSG sigue con vida y elimina al Mónaco en los playoffs de la Champions League
    1 mins

    PSG sigue con vida y elimina al Mónaco en los playoffs de la Champions League

    UEFA Champions League
    Real Madrid vs. Benfica: Asencio activa protocolo de conmociones en Champions League
    1 mins

    Real Madrid vs. Benfica: Asencio activa protocolo de conmociones en Champions League

    UEFA Champions League
    Resumen | Real Madrid vs. Benfica: Los merengues se clasifican a los octavos
    6:00

    Resumen | Real Madrid vs. Benfica: Los merengues se clasifican a los octavos

    UEFA Champions League
    ¡Golazo y festejo épico de Vinicius! Contra letal del Real Madrid para el 2-1
    1:27

    ¡Golazo y festejo épico de Vinicius! Contra letal del Real Madrid para el 2-1

    UEFA Champions League
    Fuerza, Raúl Asencio: Seria lesión y deja el partido inmovilizado
    1:48

    Fuerza, Raúl Asencio: Seria lesión y deja el partido inmovilizado

    UEFA Champions League
    ¡Brutal corte de Rudiger que queda muy dolido tras chocar con Carreras!
    1:29

    ¡Brutal corte de Rudiger que queda muy dolido tras chocar con Carreras!

    UEFA Champions League
    ¡El travesaño salva al Madrid! Silva dispara y se pierde un auténtico golazo
    1:15

    ¡El travesaño salva al Madrid! Silva dispara y se pierde un auténtico golazo

    UEFA Champions League
    Policía interviene y golpea a afición del Benfica previo al juego ante Real Madrid
    3:32

    Policía interviene y golpea a afición del Benfica previo al juego ante Real Madrid

    UEFA Champions League
    ¡Se salva el Benfica! El tiro de Alexander-Arnold pasa a centímetros de la portería
    1:16

    ¡Se salva el Benfica! El tiro de Alexander-Arnold pasa a centímetros de la portería

    UEFA Champions League

    Al término del encuentro, el estratega habló en exclusiva con el reportero de TUDN; Hugo Ramírez y el exfutbolista Juan Pablo Sorín y en sus primeras palabras destaca el desempeño de sus jugadores, al ganar tanto de visitante, como de local para acceder a la siguiente ronda.

    “El Benfica comenzó muy bien, fuerte nos costó salir de esa presión alta que nos ha hecho, en el descanso pudimos ajustar, no fue un partido fácil y mucho menos”, explicó el estratega, quien agregó que el Real Madrid es un equipo que trabaja en su identidad y les falta más entendimiento en la cancha, el Benfica los presionó y se generaron espacios en el medio campo, en el segundo tiempo hubo ajustes y se mejoró.

    A pregunta del ‘Chef’ con respecto a la unión que existe en el Real Madrid de cara a los Octavos de Final de la Champions League a lo que Arbeloa contestó: Ante las ausencias de Mbappé, Bellingham, el equipo fue capaz de pasar con cuatro bajas muy importantes, eso refuerza al grupo, le da moral y fuerza para seguir en la competencia. Somos un gran equipo y no depende de uno solo”.

    Mbappé seguirá en recuperación

    Álvaro Arbeloa aseguró que Kylian Mbappé sigue en recuperación hasta que las molestias desaparezcan, serán días y no semanas, esperan tenerlo pronto.

    Relacionados:
    Real MadridÁlvaro ArbeloaBenficaFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX