Real Madrid ¡Arbeloa supera su primera prueba con el Real Madrid! El técnico de los Merengues en apenas mes y medio que tiene en el cargo logra que su equipo avance a Octavos en Champions.

Con goles de Vinícius y Tchouameni, el Real Madrid se instala en los Octavos de Final de la Champions League al derrotar 2-1 (3-1 en el global) al Benfica de Portugal, en la primera prueba para el técnico Álvaro Arbeloa.

Al término del encuentro, el estratega habló en exclusiva con el reportero de TUDN; Hugo Ramírez y el exfutbolista Juan Pablo Sorín y en sus primeras palabras destaca el desempeño de sus jugadores, al ganar tanto de visitante, como de local para acceder a la siguiente ronda.

“El Benfica comenzó muy bien, fuerte nos costó salir de esa presión alta que nos ha hecho, en el descanso pudimos ajustar, no fue un partido fácil y mucho menos”, explicó el estratega, quien agregó que el Real Madrid es un equipo que trabaja en su identidad y les falta más entendimiento en la cancha, el Benfica los presionó y se generaron espacios en el medio campo, en el segundo tiempo hubo ajustes y se mejoró.

A pregunta del ‘Chef’ con respecto a la unión que existe en el Real Madrid de cara a los Octavos de Final de la Champions League a lo que Arbeloa contestó: Ante las ausencias de Mbappé, Bellingham, el equipo fue capaz de pasar con cuatro bajas muy importantes, eso refuerza al grupo, le da moral y fuerza para seguir en la competencia. Somos un gran equipo y no depende de uno solo”.

Mbappé seguirá en recuperación