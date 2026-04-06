Champions League Real Madrid llega golpeado por bajas ante Bayern Múnich en Champions League El equipo merengue llega con ausencias importantes ante Bayern Múnich para su duelo de Champions.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Real Madrid llega golpeado y Bayern Múnich busca aprovechar en el Bernabéu

Lo que se presupuestaba para ser un duelo entre dos pesos pesados de Europa se ha ido inclinando hacia el Bayern Múnich, luego de que el Real Madrid ha sufrido la baja de algunas de sus principales estrellas.

Los Merengues abren la serie de Cuartos de Final este martes en el Santiago Bernabéu. Arrancar en casa es de suma importancia para el equipo español, pues obtener una ventaja lo suficientemente amplia los llenaría de confianza para la continuación allá en Alemania.

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Sin embargo, la misión no luce accesible, o por lo menos no tanto, ya que el equipo tiene la baja confirmada de cuatro de sus elementos.

¿Con qué bajas llega el Real Madrid ante el Bayern?

Rodrygo, Dani Ceballos, Éder Militão y Thibaut Courtois están descartados. El único que está en duda es Ferland Mendy, y su participación no se decidirá sino hasta momentos antes del juego. Sin embargo, hay algunos reportes que apuntan a que podría no jugar.

¿Cómo llega el Bayern Múnich al Bernabéu?

Por el lado del Bayern, llega con el equipo casi completo. La única baja confirmada es la del arquero suplente Sven Ulreich. La única duda recae en el goleador Harry Kane, quien padece molestias en el tobillo. Fuera de eso, el club alemán luce poderoso.

Otro punto a destacar es que, a las ausencias del Real Madrid, se suma que hay jugadores que podrían perderse el encuentro de vuelta en caso de recibir una tarjeta amarilla, lo que seguramente limitará su desempeño. Entre ellos se encuentran Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.