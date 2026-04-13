Champions League PSG rinde homenaje a Diogo Jota previo a duelo ante Liverpool Jugadores como Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos, recordaron a su compatriota con emotiva presencia y ramos de flores.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Compatriotas de Diogo Jota lo recuerdan frente a su memorial

Antes de definir al ganador de su serie en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, jugadores del Paris Saint-Germain realizaron un emotivo homenaje a Diogo Jota a las afueras de Anfield, casa de Liverpool FC.

El cuadro parisino llega con ventaja de 2-0 tras el encuentro de ida realizado la semana pasada en Francia. La confianza también se encuentra de su lado, pero antes de pensar en el duelo, algunos de los jugadores tuvieron un emotivo gesto con uno de sus compatriotas.

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¿Cómo fue el accidente de Diogo Jota?

Este martes, la plantilla del PSG rindió homenaje a Diogo Jota, el jugador portugués que falleció el 3 de julio del año pasado a los 28 años de edad.

El delantero lusitano era parte de Liverpool cuando él y su hermano se vieron involucrados en un accidente automovilístico en la provincia de Zamora, en España, donde ambos murieron.

¿Quiénes rindieron homenaje a Jota?

Fueron justamente los jugadores portugueses del PSG, como Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos, quienes encabezaron el protocolo y colocaron ramos de flores en el sitio donde se recuerda a Jota, a las afueras de la casa del Liverpool.