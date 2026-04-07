Champions League Sporting llega en mejor forma que Arsenal a los Cuartos de Final de Champions League El equipo portugués llega en mejor momento que Arsenal para el duelo de ida de Cuartos de Final.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Sporting de Lisboa llega encendido para recibir al Arsenal

Arsenal y Sporting Lisboa llegan a su duelo de este martes en el inicio de los Cuartos de Final de la Champions League con presentes distintos: mientras que los ingleses arrastran dos descalabros al hilo, los lusitanos suman tres victorias, por lo que desean extender esa racha ahora a nivel continental.

Hablando de los últimos cinco partidos en todas las competencias para cada uno de los dos cuadros, el mejor librado es el Sporting con tres victorias, un empate y una derrota, la cual se produjo ante el Bodo/Glimt allá en Noruega. Dicho encuentro fue el pasado 11 de marzo, a casi un mes. Obviamente, la pausa por la fecha FIFA detuvo las competiciones.

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¿Por qué el Arsenal llega en desventaja a Lisboa?

Para el Arsenal la situación es contraria. Los Gunners viajan a Portugal con dos derrotas a cuestas: este fin de semana el equipo cayó ante Southampton en la FA Cup y, previamente, el 22 de marzo ante Manchester City en la Carabao Cup.

Su más reciente triunfo fue el 17 de marzo ante el Bayer Leverkusen en Champions League. También es un tiempo considerable desde que el equipo no saca el resultado a favor.

¿Qué tan difícil es ganar en el Estadio José Alvalade?

Es importante destacar la fortaleza en la que se ha convertido el Estadio José Alvalade, casa del Sporting Lisboa, donde el cuadro suma una racha de 16 triunfos al hilo. La última vez que no ganó fue justo una semana previa y terminó en empate por 1-1 ante el Braga.

Su más reciente descalabro data del 30 de agosto del año pasado, cuando cayó 1-2 en el clásico ante el Porto. Este número hay que tenerlo en cuenta para considerar a los lusitanos como favoritos para este miércoles.