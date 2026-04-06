Paris Saint-Germain Historial de enfrentamientos y cómo llegan PSG vs. Liverpool Duelo de campeones en sus respectivas Ligas, en lo que podría ser una final adelanta de Champions League.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Estos son los números entre PSG vs. Liverpool en Champions!

No hubo mejor equipo en Francia que el Paris Saint-Germain y tampoco hubo mejor escuadra en Inglaterra, que Liverpool, ambos en el 2025. El PSG sumó un título más a sus vitrinas y los Reds hicieron lo propio en el Reino Unido. Además los franceses son los actuales campeones de la Champions League.

Así lo atractivo del duelo del próximo miércoles 8 de abril entre el Paris Saint-Germain y Liverpool, de los cuartos de final de la Champions League, que se pone en marcha a las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT de los Estados Unidos).

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El PSG llegó a esta instancia al dejar en el camino al Chelsea con un contundente 8-2, en el marcador global. L os Reds se midieron al Galatasaray y en Anfield los de casa golearon 4-0 a los turcos, para dejar la serie 4-1.

Historial de enfrentamientos entre PSG vs. Liverpool

El duelo más reciente entre estos dos equipos en Champions League se produjo en el 2024-25, el PSG dejó en el camino al Liverpool al empatar a un gol en tiempo extra y posteriormente definir el encuentro en tanta de penales 4-1.

En la Champions League 2018-19. Los equipos impusieron condiciones como local, Liverpool venció 3-2 en Anfield y el PSG ganó 2-1 en el Parque de los Príncipes, para que los franceses avanzaran a la siguiente fase.

Duelo muy parejo el de PSG ante Liverpool, en lo que podría ser una final adelantada de Champions League.