Historial de enfrentamientos y cómo llegan PSG vs. Liverpool
Duelo de campeones en sus respectivas Ligas, en lo que podría ser una final adelanta de Champions League.
No hubo mejor equipo en Francia que el Paris Saint-Germain y tampoco hubo mejor escuadra en Inglaterra, que Liverpool, ambos en el 2025. El PSG sumó un título más a sus vitrinas y los Reds hicieron lo propio en el Reino Unido. Además los franceses son los actuales campeones de la Champions League.
Así lo atractivo del duelo del próximo miércoles 8 de abril entre el Paris Saint-Germain y Liverpool, de los cuartos de final de la Champions League, que se pone en marcha a las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT de los Estados Unidos).
El PSG llegó a esta instancia al dejar en el camino al Chelsea con un contundente 8-2, en el marcador global. L os Reds se midieron al Galatasaray y en Anfield los de casa golearon 4-0 a los turcos, para dejar la serie 4-1.
Historial de enfrentamientos entre PSG vs. Liverpool
El duelo más reciente entre estos dos equipos en Champions League se produjo en el 2024-25, el PSG dejó en el camino al Liverpool al empatar a un gol en tiempo extra y posteriormente definir el encuentro en tanta de penales 4-1.
En la Champions League 2018-19. Los equipos impusieron condiciones como local, Liverpool venció 3-2 en Anfield y el PSG ganó 2-1 en el Parque de los Príncipes, para que los franceses avanzaran a la siguiente fase.
Duelo muy parejo el de PSG ante Liverpool, en lo que podría ser una final adelantada de Champions League.