Champions League Luis Díaz se va inconforme pese al triunfo del Bayern ante Real Madrid El jugador colombiano reconoce que Bayern pudo ganar por mayor diferencia.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Luis Díaz afirma que no hay soberbia en el Bayern, son “familia”

Pese a la victoria y a que marcó un gol, el delantero colombiano Luis Díaz no quedó satisfecho tras el pitazo final, donde Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid, pues desde su punto de vista el dominio no refleja lo que se ve en el marcador.

El jugador sudamericano puso al frente al equipo alemán tras marcar al minuto 41 de tiempo corrido. Harry Kane aumentó la ventaja y, cuando el Bayern se encaminaba a la blanqueada, Kylian Mbappé descontó por los merengues.

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¿Por qué Luis Díaz no quedó satisfecho pese al triunfo?

Al final es una ventaja, pero que a Díaz no le complace por las oportunidades que dejó escapar a lo largo de los 90 minutos.

“Me voy con ese sinsabor de haber podido marcar uno o dos goles más. Eran jugadas muy puntuales que, si marcábamos, era mucho más fácil para nosotros llegar a casa con una buena ventaja. Así son los partidos, vendrá la revancha y vamos a tratar de hacerlo mejor”, destacó en entrevista para TUDN.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre el momento del Bayern Múnich?

Por otro lado, el colombiano destacó el entendimiento que hay en el vestuario bávaro y que eso se traduce en un excelente acoplamiento en el campo.

Al final se van con una victoria, pero un gol de diferencia es poco pensando en el encuentro de vuelta, ahora en Alemania.

“Hemos creado un grupo muy fuerte, somos una familia. Estamos convencidos de lo que estamos jugando y lo que queremos lograr. Hay que caminar hacia adelante y tener los pies sobre la tierra, eso es lo más importante. No es confianza, es mantenerse con esa mentalidad de que el partido que viene es mucho más difícil”, destacó.