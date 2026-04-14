Champions League Marcos Llorente resalta dominio de Atlético de Madrid ante Barcelona Marcos Llorente, centrocampista del Atlético, destacó la actitud del resto de sus compañeros a la hora de enfrentar al Barcelona.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Llorente revela que Cholo sabía el punto débil del Barça para eliminarlo

Marcos Llorente indicó en charla con TUDN al final del encuentro que este día el equipo demostró que está por encima del Barcelona, por lo que no es casualidad que primero hayan echado a los blaugranas en Copa del Rey y ahora a nivel Europa.

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“Creo que son conscientes de la fuerza que tenemos, de que somos un gran equipo. Aunque la gente a veces no nos tenga en cuenta, siempre estamos ahí peleando. Este año lo hemos demostrado. Solo hay que ver los jugadores que tiene el FC Barcelona y no es casualidad que en dos eliminatorias les hayamos ganado; entonces creo que hay que valorarlo, pero el fútbol es así, esto sigue y hay que rematarlo”, afirmó el centrocampista.

Marcos Llorente aplaude el esfuerzo de todos sus compañeros

Pese a que en el juego de vuelta fue el Barcelona quien se quedó con la victoria, el esfuerzo que hizo el Atlético de Madrid es de reconocerse, pues lograron aguantar los embates del equipo y marcar un gol que resultó definitivo para llevarse la serie.

“Éramos conscientes del rival que teníamos enfrente, conseguimos ya sacarle de la Copa y hemos conseguido sacarle de la Champions. Es increíble el esfuerzo de este equipo, el compromiso, el trabajo, todo lo que ha dado esta eliminatoria. Creo que somos dignos merecedores de pasar hasta semifinales. Hay que darle valor a esto”, expuso.