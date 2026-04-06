Atlético de Madrid Historial de enfrentamientos y cómo llegan Barcelona vs. Atlético de Madrid En cuatro de ocasiones los equipos españoles se han visto las caras en Champions League y estos son los resultados.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Historial de enfrentamientos y cómo llegan Barcelona vs. Atlético de Madrid

Uno de los compromisos de cuartos de final de la Champions League que más llaman la atención es el del Barcelona ante Atlético de Madrid, por la rivalidad que existe en LaLiga, que ha trascendido al plano internacional.

En el último enfrentamiento entre esos dos clubes, el triunfo fue para los Blaugranas 2-1 sobre los Colchoneros, consolidando el liderato del Barcelona en España. Previamente se toparon en la Copa del Rey y el Atlético de Madrid salió avante dejando en el camino al rival.

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El partido Barcelona ante Atlético de Madrid se juega el próximo miércoles 8 de abril a las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET, 12:00 PM PT en los Estados Unidos).

Historial de enfrentamientos entre Barcelona vs. Atlético de Madrid

En la temporada 2013-14 se vieron las caras en los Cuartos de Final de Champions. En la ida empataron a un gol y en la vuelta, el Atlético de Madrid ganó 1-0 y obtuvo su boleto a las semifinales.

En la campaña 2015-16 de nueva cuenta el destino los puso en el camino y en los primeros 90 minutos, Barcelona ganó 2-1, pero en los siguientes 90 minutos de nuevo Atlético de Madrid ganó 2-0, para un global de 3-2.