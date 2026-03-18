Futbol ¡Noa Lang sufre grave lesión en dedo de la mano! Durante el partido Galatasaray ante Liverpool, el jugador de los turcos, se lesionó la mano derecha con valla publicitaria.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Noa Lang sufre grave lesión en dedo de la mano!

Momentos complicados se vivieron esta noche en Anfield, durante el partido entre el Liverpool ante Galatasaray, de la UEFA Champions League. Al disputar un esférico el futbolista de los turcos, Noa Lang, fue a impactarse con una de las vallas publicitarias, lo que le provocó una grave lesión en uno de sus dedos.

El incidente sucedió a minutos del final, cuando Lang se impacto con Curtis Jones y terminó golpeando una parte de la valla publicitaria y su dedo quedó atorado con una sección, provocándole la lesión en su mano.

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De inmediato el cuerpo médico del Galatasaray fue a atenderlo y en las imágenes se aprecia la gravedad de la lesión en su dedo, lo que provocó que abandonara el partido en camilla.

El atacante holandés había entrado de cambio al inicio del segundo tiempo y a minutos del final ocurrió el incidente. Médicos de su equipo le administraron oxígeno y fue trasladado a los vestidores, para una mejor valoración.