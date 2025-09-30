Video Las lamentables escenas que consternan en inicio de Champions: caos en el Bernabéu

Con lujo de suficiencia, Olympique de Marsella se impuso 4-0 al Ajax en la Jornada 2 de la UEFA Champions League en juego celebrado en el Stade Vélodrome.

Y es que el los hombres de Roberto De Zerbi mostraron una inucitada contundencia frente al arco de Jaros y pudieron ser un par de goles más.

Los anotadores del encuentro fueron Igor Paixao, a los 6 y 12 minutos, Greenwood a los 26, y Aubameyang a los 52.

Prácticamente, todo se definió desde los primeros minutos del partido cuando antes de los 30 ya ganaba el conjunto francés con unos muy atentos Paixao y Greenwood que se movieron a los espacios y aprovecharon los errores de los holandeses.

El brasileño fue implacable en esos instantes y dio a su equipo una ventaja que resultó ser definitiva.

Pese al esfuerzo del Ajax no consiguió clarificar sus ataques y cuando tuvo algún chance de acortar la distancia, Rulli estuvo acertado bajo los tres postes.

Ya en la segunda mitad, la tónica fue similar y únicamente Aubameyang a los 52 completó el marcador.

Con este resultado, Marsella consiguió su primera victoria y sus primeros tres puntos del torneo mientras el Ajax se hunde con dos derrotas en sus dos juegos con un -6 de diferencia de goleo que lo ubica en el sitio 35 de 36 de la competencia.