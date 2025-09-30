    Champions League

    Marsella masacra y hunde al Ajax en Champions League

    El conjunto galo consiguió sus primeros tres puntos de la competencia, mientras los holandeses están en el fondo de la clasificación.

    Con lujo de suficiencia, Olympique de Marsella se impuso 4-0 al Ajax en la Jornada 2 de la UEFA Champions League en juego celebrado en el Stade Vélodrome.

    Y es que el los hombres de Roberto De Zerbi mostraron una inucitada contundencia frente al arco de Jaros y pudieron ser un par de goles más.

    Los anotadores del encuentro fueron Igor Paixao, a los 6 y 12 minutos, Greenwood a los 26, y Aubameyang a los 52.

    Prácticamente, todo se definió desde los primeros minutos del partido cuando antes de los 30 ya ganaba el conjunto francés con unos muy atentos Paixao y Greenwood que se movieron a los espacios y aprovecharon los errores de los holandeses.

    El brasileño fue implacable en esos instantes y dio a su equipo una ventaja que resultó ser definitiva.

    Pese al esfuerzo del Ajax no consiguió clarificar sus ataques y cuando tuvo algún chance de acortar la distancia, Rulli estuvo acertado bajo los tres postes.

    Ya en la segunda mitad, la tónica fue similar y únicamente Aubameyang a los 52 completó el marcador.

    Con este resultado, Marsella consiguió su primera victoria y sus primeros tres puntos del torneo mientras el Ajax se hunde con dos derrotas en sus dos juegos con un -6 de diferencia de goleo que lo ubica en el sitio 35 de 36 de la competencia.

    Video ¡Golazo del Marsella! Los Olympiens aumentan la ventaja sobre el Madrid

