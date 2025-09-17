Video Resumen | Brutal remontada del Bodo/Glimt en su primer juego de Champions

Bodo/Glimt jugó su primer partido de Champions League en su historia y su debut quedó registrado de manera heroica con un empate 2-2 en Praga ante el Slavia en la Jornada 1 del torneo.

Los tantos del partido por parte del conjunto de la capital de Chequia fueron a través de Mbodji a los 23 y a los 74 minutos del partido, mientras por los noruegos anotaron Bassi, a los 78, y Fet a los 90.

Fue una presentación del visitante que si bien contó con el mayor tiempo de posesión de su parte, hasta el 58 por ciento por 42 del club local, no consiguió nunca reflejar ese control con goles hasta muy entrado el cotejo.

Bodo incluso tuvo un penal a favor, que finalmente falló Hogh o atajó el arquero Stanek, a los 54 minutos del partido, que habría cambiado todo el escenario del juego.

Quedó constantado su espíritu de lucha ya que no dejaron de luchar ni un minuto en el campo, por algo regresaron de un 2-0 y queda para el recuerdo el golazo del empate a dos de Fet en un tiro de campana a los 90 que volvió locos a los noruegos.

Pafos, otro debutante, iguala con el Olympiacos con 10 hombres

Otro de los cuadros debutantes del torneo, el Pafos fue al Stadio Georgios Karaiskakis en Grecia e hizo también la heroica al igualar de visitante con Olympiacos sin goles.

El empate fue de mucho mérito para los de Chipre porque jugaron desde el minuto 26 con 10 hombres por la expulsión de Bruno y aguantaron todo el partido sin permitir gol.

Y robó un punto muy valioso a los griegos que se fueron del campo con la sensación de derrota en la primera jornada de la Champions League 2025-2026.