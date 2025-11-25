Video El curioso saludo que Cucurella le manda a Marc Crosas desde la Champions

Marc Cucurella, jugador del Chelsea, se dio tiempo para mandar un saludo en catalán a Marc Crosas, comentarista de TUDN, todo después de que el conjunto londinense goleara al Barcelona por 3-0 en la UEFA Champions League.

"Una gran salutació ens veurem aviat (un gran saludo, nos veremos pronto)", dijo Cucurella después del partido en entrevista con Hugo Ramírez de TUDN.

Ya en referencia al partido, Cucurella señaló su satisfacción de que el planteamiento de la escuadra de los "Blues" salió justamente como se había planeado.

"Estamos en buen momento, sin olvidar que hemos tenido qué sufrir mucho, hay qué seguir así, no hay qué relajarse, creo que tenemos mucho talento en la plantilla.