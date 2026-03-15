    Champions League

    Cuatro porteros lesionados en Bayern y debutaría en Champions a niño de 16 años

    El conjunto bávaro tiene a sus arqueros principales entre algodones y en Champions League podría debutar a un juvenil.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Bayern Múnich humilla a la Atalanta en Champions League

    Por eso, los equipos grandes del mundo tienen enormes planteles y gastan sumas incalculables para afrontar todos los inconvenientes que se les puedan presentar a lo largo de sus largas campañas, pero, ¿ qué pasa cuando tus cuatro porteros principales se lesionan?

    Pues entonces haces lo impensable, debutas en el arco a un chico de 16 años llamado Leonard Prescott en la UEFA Champions League.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Champions League

    Barcelona vs. Newcastle: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos
    1 mins

    Barcelona vs. Newcastle: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos

    UEFA Champions League
    Chelsea vs. PSG: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos
    1 mins

    Chelsea vs. PSG: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos

    UEFA Champions League
    Josep Guardiola no considera que el juego de Manchester fue tan malo en Madrid
    1 mins

    Josep Guardiola no considera que el juego de Manchester fue tan malo en Madrid

    UEFA Champions League
    Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: Fede Valverde marca histórico hat-trick para ganar la ida de Octavos de Final
    3 mins

    Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: Fede Valverde marca histórico hat-trick para ganar la ida de Octavos de Final

    UEFA Champions League
    Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Sporting CP de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Sporting CP de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Dónde ver el partido PSG vs. Chelsea de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido PSG vs. Chelsea de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Dónde ver Bayer Leverkusen vs. Arsenal de la UEFA Champions League en Octavos de Final de Ida
    2 mins

    Dónde ver Bayer Leverkusen vs. Arsenal de la UEFA Champions League en Octavos de Final de Ida

    UEFA Champions League
    Antoine Griezmann afirma que no se va del Atlético de Madrid
    1 mins

    Antoine Griezmann afirma que no se va del Atlético de Madrid

    UEFA Champions League
    Josep Guardiola habla del viaje de Kylian Mbappé a París con Ester Expósito
    1 mins

    Josep Guardiola habla del viaje de Kylian Mbappé a París con Ester Expósito

    UEFA Champions League
    Atalanta vs. Bayern Munich EN VIVO por Octavos de Final Champions League: goles, resumen y resultado del juego
    2 mins

    Atalanta vs. Bayern Munich EN VIVO por Octavos de Final Champions League: goles, resumen y resultado del juego

    UEFA Champions League

    Y es que no es un simulacro de tragedia al interior del Bayern Múnich, es una situación inédita que le está pasando realmente.

    Manuel Neuer tiene una rotura muscular en la pantorilla izquierda; Jonas Urbig sufrió una conmoción cerebral en los minutos finales del juego ante el Atalanta del torneo continental a mita de la semana anterior; Sven Ulreich se desgarró el aductor derecho ante el Bayer Leverkusen en Bundesliga el sábado pasado y Leon Klanac tiene una lesión en un muslo que lo tiene marginado desde diciembre.

    ¿Quién es Leonard Prescott?

    El siguiente en la línea es Leonard Prescott y tiene 16 años. Si no se recupera, que es lo más probable, ninguno de los cuatro anteriores debutará ante el Atalanta del próximo miércoles en el juego de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

    Prescott, nació en Nueva York, pero juega con las selecciones menores de Alemania.

    Durante dos años fue ball boy en el Allianz Arena y ya estuvo en la banca en los dos más recientes juegos del Bayern ante el Atalanta y el Leverkusen, y parece que ahora con años o no con experiencia o no, esperado o no, le ha llegado el momento de debutar.

    Video ¡Leyenda! Harry Kane llega a 500 goles en su carrera
    Relacionados:
    Champions LeagueBayern MúnichAtalantaManuel NeuerLeonard Prescott

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX