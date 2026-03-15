Champions League Cuatro porteros lesionados en Bayern y debutaría en Champions a niño de 16 años El conjunto bávaro tiene a sus arqueros principales entre algodones y en Champions League podría debutar a un juvenil.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

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Por eso, los equipos grandes del mundo tienen enormes planteles y gastan sumas incalculables para afrontar todos los inconvenientes que se les puedan presentar a lo largo de sus largas campañas, pero, ¿ qué pasa cuando tus cuatro porteros principales se lesionan?

Pues entonces haces lo impensable, debutas en el arco a un chico de 16 años llamado Leonard Prescott en la UEFA Champions League.

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Y es que no es un simulacro de tragedia al interior del Bayern Múnich, es una situación inédita que le está pasando realmente.

Manuel Neuer tiene una rotura muscular en la pantorilla izquierda; Jonas Urbig sufrió una conmoción cerebral en los minutos finales del juego ante el Atalanta del torneo continental a mita de la semana anterior; Sven Ulreich se desgarró el aductor derecho ante el Bayer Leverkusen en Bundesliga el sábado pasado y Leon Klanac tiene una lesión en un muslo que lo tiene marginado desde diciembre.

¿Quién es Leonard Prescott?

El siguiente en la línea es Leonard Prescott y tiene 16 años. Si no se recupera, que es lo más probable, ninguno de los cuatro anteriores debutará ante el Atalanta del próximo miércoles en el juego de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Prescott, nació en Nueva York, pero juega con las selecciones menores de Alemania.

Durante dos años fue ball boy en el Allianz Arena y ya estuvo en la banca en los dos más recientes juegos del Bayern ante el Atalanta y el Leverkusen, y parece que ahora con años o no con experiencia o no, esperado o no, le ha llegado el momento de debutar.