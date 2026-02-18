Champions League Dónde ver Olympiacos vs. Bayer Leverkusen de la UEFA Champions League en USA y México Previa y claves del choque de este miércoles entre el conjunto griego y el cuadro alemán en la ida de Playoffs rumbo a los Octavos de Final.

Video Así puedes ver la ida de Playoffs en la UEFA Champions League

En una noche cargada de emoción y expectativas, el Georgios Karaiskakis Stadium se prepara para recibir un duelo crucial en los Playoffs de la UEFA Champions League.

PUBLICIDAD

Olympiacos, con la necesidad de revertir su suerte tras una fase anterior complicada, se enfrenta a un Bayer Leverkusen que busca consolidar su camino hacia la siguiente ronda, donde ya esperan los equipos clasificados.

Ambos conjuntos saben que el resultado de esta eliminatoria será determinante para sus aspiraciones en el torneo y cada jugada contará en esta batalla por la gloria europea.

La afición está lista para vivir un espectáculo vibrante y el silbato inicial está a punto de dar inicio a una noche que promete ser inolvidable.

HORARIO Y DÓNDE VER OLYMPIACOS VS. LEVERKUSEN DE LA JORNADA PLAYOFFS IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Olympiacos acabí en la posición 18 de la Fase de Liga y buscará revertir su situación ante un Bayer Leverkusen que ha mostrado un mejor rendimiento ofensivo en comparación con su rival y que terminó en el sitio 16.

La eliminatoria promete ser un desafío para el equipo local, que necesita mejorar su solidez defensiva para avanzar.

Es la segunda ocasión que estos equipos se enfrentan, la anterior fue en la temporada 2002-2003 de la Copa de Europa en la Fase de Grupos; Olympiacos goleó 6-2 en casa pero perdió 2-0 en territorio alemán.

Cuándo es el Olympiacos vs. Bayer Leverkusen : el juego es el miércoles 18 de febrero en el Georgios Karaiskakis Stadium.

: el juego es el miércoles 18 de febrero en el Georgios Karaiskakis Stadium. A qué hora es el Olympiacos vs. Bayer Leverkusen : el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Olympiacos vs. Bayer Leverkusen: El partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de ViX.