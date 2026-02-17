Real Madrid Kylian Mbappé escuchó los insultos del argentino del Benfica hacía Vinicius El delantero francés habló tras finalizar el partido de Champions League entre Real Madrid y Benfica.

La victoria del Real Madrid en Lisboa sobre el Benfica en el partido de ida del repechaje de Champions League se vio opacado por una acusación de racismo contra el brasileño Vinicius.

En el encuentro, Vinicius marcó el gol que le daba ventaja a los madrileños, en el festejo algo pasó y antes de reanudar el partido, Gianluca Prestianni se tapó la boca con la playera y dijo algo, acto seguido, Vinicius lo acusó con el silbante de llamarlo mono.

Tras finalizar el encuentro, Kylian Mbappé habló sobre lo sucedido, ya que estuvo cerca de ellos en el momento que se dio.

“El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, empieza a hablar mal, se ha metido la camiseta aquí (sobre el rostro) para decir que Vini es un mono cinco veces yo lo escucho, después de este punto ha empezado todo lo que se ha visto”.

Mbappé aclaró que no tiene nada en contra de la gente de Portugal ni del Benfica, pero se tiene que actuar contra este tipo de situaciones.

“Yo tengo el máximo respeto para Benfica, para su entrenador, que es uno de los mejores le la historia, pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions, si dejamos pasar este tipo de cosas, todos los valores del futbol no valen para nada, hay que hacer algo”.

Mabppé defendió a Vinicius en el campo de juego

El francés fue captado por la cámara encarando a Gianluca Prestianni tras lo sucedido con Vinicius en el medio del campo. Kylian Mbappé le grita varias veces, “eres un p... racista”.