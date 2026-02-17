    Real Madrid

    Kylian Mbappé escuchó los insultos del argentino del Benfica hacía Vinicius

    El delantero francés habló tras finalizar el partido de Champions League entre Real Madrid y Benfica.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así defendió Kylian Mbappé a Vinicius por los insultos de Prestianni


    La victoria del Real Madrid en Lisboa sobre el Benfica en el partido de ida del repechaje de Champions League se vio opacado por una acusación de racismo contra el brasileño Vinicius.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Benfica vs. Real Madrid: Mourinho es expulsado “porque he dio la verdad al árbitro”
    2 mins

    Benfica vs. Real Madrid: Mourinho es expulsado “porque he dio la verdad al árbitro”

    UEFA Champions League
    Mourinho no defiende a jugador del Benfica acusado de racismo
    2:19

    Mourinho no defiende a jugador del Benfica acusado de racismo

    UEFA Champions League
    Courtois sobre racismo en Benfica: “Vini nos dice que el jugador le llama mono”
    1:17

    Courtois sobre racismo en Benfica: “Vini nos dice que el jugador le llama mono”

    UEFA Champions League
    Resumen | Borussia Dortmund domina y gana fácilmente al Atalanta
    5:54

    Resumen | Borussia Dortmund domina y gana fácilmente al Atalanta

    UEFA Champions League
    Resumen | Benfica vs. Real Madrid: Vini le da la ventaja a los merengues
    5:57

    Resumen | Benfica vs. Real Madrid: Vini le da la ventaja a los merengues

    UEFA Champions League
    ¡Atalanta falla la más clara del partido vs. Dortmund!
    1:16

    ¡Atalanta falla la más clara del partido vs. Dortmund!

    UEFA Champions League
    ¡Otamendi se burla de Vini y le muestra su tatuaje de la Copa del Mundo!
    0:45

    ¡Otamendi se burla de Vini y le muestra su tatuaje de la Copa del Mundo!

    UEFA Champions League
    ¿Era penal? Se arma la polémica en el Borussia Dortmund vs. Atalanta
    1:17

    ¿Era penal? Se arma la polémica en el Borussia Dortmund vs. Atalanta

    UEFA Champions League
    ¡Tarjeta roja a Mourinho! El técnico del Benfica reclamaba la expulsión de Vini
    1:16

    ¡Tarjeta roja a Mourinho! El técnico del Benfica reclamaba la expulsión de Vini

    UEFA Champions League
    ¡No te lo creo! El golazo que Brandt se pierde de forma monumental
    1:15

    ¡No te lo creo! El golazo que Brandt se pierde de forma monumental

    UEFA Champions League

    En el encuentro, Vinicius marcó el gol que le daba ventaja a los madrileños, en el festejo algo pasó y antes de reanudar el partido, Gianluca Prestianni se tapó la boca con la playera y dijo algo, acto seguido, Vinicius lo acusó con el silbante de llamarlo mono.

    Tras finalizar el encuentro, Kylian Mbappé habló sobre lo sucedido, ya que estuvo cerca de ellos en el momento que se dio.

    “El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, empieza a hablar mal, se ha metido la camiseta aquí (sobre el rostro) para decir que Vini es un mono cinco veces yo lo escucho, después de este punto ha empezado todo lo que se ha visto”.

    Mbappé aclaró que no tiene nada en contra de la gente de Portugal ni del Benfica, pero se tiene que actuar contra este tipo de situaciones.

    “Yo tengo el máximo respeto para Benfica, para su entrenador, que es uno de los mejores le la historia, pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions, si dejamos pasar este tipo de cosas, todos los valores del futbol no valen para nada, hay que hacer algo”.

    Mabppé defendió a Vinicius en el campo de juego

    El francés fue captado por la cámara encarando a Gianluca Prestianni tras lo sucedido con Vinicius en el medio del campo. Kylian Mbappé le grita varias veces, “eres un p... racista”.

    Video Escándalo: Vinicius mete gol, denuncia insulto y va a la banca para no jugar
    Relacionados:
    Real MadridViniciusKylian Mbappé