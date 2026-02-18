Champions League Horario y dónde ver el partido Qarabag vs. Newcastle de la UEFA Champions League Consulta horario y canal del partido entre Qarabag y Newcastle de los Playoffs Ida de las eliminatorias de la Champions League.

Video Así puedes ver la ida de Playoffs en la UEFA Champions League

En una noche cargada de emoción y expectativas, Qarabag recibe a Newcastle en el estadio Tofig Bakhramov, donde cada jugada puede ser decisiva en esta eliminatoria de la UEFA Champions League, Playoffs de Ida.

Ambos equipos saben que el resultado de este encuentro será crucial para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase y la presión está en su punto más alto.

Qarabag, con la ventaja de jugar en casa, buscará aprovechar el apoyo de su afición para superar a un Newcastle que llega con la determinación de dar la sorpresa y revertir su suerte en esta competición.

La batalla está servida y cada minuto cuenta; no te despegues de la acción, porque el destino de ambos equipos está en juego.

HORARIO Y DÓNDE VER QARABAG VS. NEWCASTLE DE LA JORNADA PLAYOFFS IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Qarabag, en la parte baja de la tabla, puesto 22, buscará aprovechar su localía para mejorar su rendimiento ofensivo. Mientras Newcastle, con un balance más equilibrado, intentará consolidar su posición en esta fase de Playoffs.

Ambos equipos llegan con la necesidad de marcar la diferencia en este primer encuentro de la eliminatoria, duelo inédito entre estos clubes.

Cuándo es el Qarabag vs. Newcastle : el juego es el miércoles 18 de febrero en el Tofig Bakhramov.

: el juego es el miércoles 18 de febrero en el Tofig Bakhramov. A qué hora es el Qarabag vs. Newcastle: el partido inicia en México a las 11:45 horas; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 11:45 horas; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Qarabag vs. Newcastle: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMÁS, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.