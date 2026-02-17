Benfica Benfica vs. Real Madrid: Golazo de Vinícius, caso de racismo y expulsión de Mourinho El Real Madrid tuvo su revancha en el Estádio da Luz y buscará sellar el boleto a Octavos de Final en el Bernabéu.

Video ¡Golazo enfermo de Vini! El brasileño pone el balón en el ángulo



Real Madrid logró su revancha en el Estádio da Luz y derrotó 0-1 al Benfica de José Mourinho con un golazo de Vinícius Jr. en el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League.

El equipo merengue de Álvaro Arbeloa no salió fino a la cancha y Vinícius tuvo que frotar la lámpara para armar un jugadón y abrir el marcador al minuto 50.

El brasileño recibió el esférico por la banda izquierda, enganchó y sacó un disparo al ángulo del segundo poste para vencer al portero Anatoli Trubin, el héroe del Benfica del pasado 28 de enero al anotarle un gol de cabeza y de último minuto al Real Madrid en la Fase de Liga.

Tras su gol, Vinícius corrió hacia el banderín izquierdo para festejar bailando, acción que el árbitro tomó como provocación a la afición local, por lo que tomó la decisión de amonestarlo.

El partido se vio manchado por la polémica y es que Vinícius denunció un insulto racial del argentino Gianluca Prestianni por lo que el árbitro, el francés François Letexier, detuvo el partido cerca de 10 minutos.

Al no encontrar los elementos suficientes para sancionar a Prestianni, quien se llevó la playera a la boca al momento de intercambiar palabras con Vinícius, el árbitro reanudó el juego en el Estádio da Luz.

Por si el partido no fuera polémico, José Mourinho fue expulsado por reclamar de más al árbitro al argumentar que Vinícius se merecía una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Richard Ríos. The Special One no podrá dirigir el duelo de vuelta.

Real Madrid y Benfica definirán el boleto a los Octavos de Final el próximo miércoles 25 de febrero cuando se dispute el juego de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu.