Champions League Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Inter de los Playoffs Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales Todo listo para el arranque en el Aspmyra Stadion, onoce dónde verlo según tu zona horaria en la ida de los Playoffs de Champions,

Así puedes ver la ida de Playoffs en la UEFA Champions League

En una noche cargada de emoción y expectativas, el Aspmyra Stadion se prepara para recibir un duelo crucial en los Playoffs de la UEFA Champions League.

Bodo/Glimt arriba a este encuentro en la penúltima posición de la zona de clasificación a los Playoffs y se medirá a un Inter de Milán que busca consolidar su camino hacia la siguiente etapa, donde cada gol cuenta y el resultado global será determinante.

Ambos equipos saben que el destino de su participación en esta prestigiosa competición está en juego y la presión se siente en el aire.

Los locales, con el apoyo de su afición, intentarán hacer valer su localía, mientras que los visitantes buscarán imponer su experiencia y calidad en el terreno de juego, prometiendo un espectáculo vibrante que no querrán perderse.

HORARIO Y DÓNDE VER BODO/GLIMT VS. INTER DE LA JORNADA PLAYOFFS IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Bodo/Glimt, en la parte baja de la tabla, buscará aprovechar su localía para mejorar su rendimiento ofensivo, mientras que el Inter, con una defensa sólida, intentará llevarse una ventaja en esta eliminatoria.

Ambos equipos se enfrentarán en un duelo donde cada gol puede marcar la diferencia en la vuelta.

Hay un antcedente entre estos equipos, que se dio en la temporada 1978-79 y con doble triunfo del Internazionale, primero de 5-0 y luego como visitante por 1-2, aunque fue en un torneo de Recopa.

Bodo/Glimt llega a este partido con sorpresivo triunfo sobre Atlético de Madrid en España, mientras que Inter de Milán ganó esu visita al Borussia Dortmund en el cierre de la Fase de Liga.

Cuándo es el Bodo/Glimt vs. Inter de Milán : el juego es el miércoles 18 de febrero en el Aspmyra Stadion.

: el juego es el miércoles 18 de febrero en el Aspmyra Stadion. A qué hora es el Bodo/Glimt vs. Inter de Milán : el partido inicia en México a las 14:00 horas tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Bodo/Glimt vs. Inter de Milán: El partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.