Champions League Manuel Neuer apela a la localía para imponerse al Real Madrid en Champions Sin embargo, el arquero alemán del Bayer Múnich no pierde de vista que el club español en un buen día puede eliminar a cualquiera.

Video Neuer apela a la localía y a la afición para vencer al Real Madrid en Champions

Bayern Múnich es un gigante y pese a ello ante el Real Madrid, Manuel Neuer trae a cuenta lo afortunados que son por jugar la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League en casa.

Y es que de ventaja, asegura lo único que tienen es un gol, y su afición ante un club que siempre puede dar vuelta al que sea.

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"La única ventaja es que tenemos un gol, pero es el Real Madrid, un desafío muy duro. Es una suerte jugar la vuelta en casa y confiamos en la afición. Estamos muy motivados, preparados. Es una situación buena... pero tengamos cuidado, que en el pasado hemos visto cómo el Real Madrid puede ganar".

Y cuando se le trae a colación la historia del rival, de nueva cuenta sale a colación la ventaja, que para el arquero alemán, es jugar en casa.

"No, nosotros sabemos de su trayectoria en esta competencia, pero cuando eres un profesional, vives en el momento. Y ahora jugamos contra este Real Madrid. Uno que si tiene un buen día, puede ganar a cualquiera. Pero nosotros también. Les vencimos en el Bernabéu, de hecho. Es una ventaja jugar en el Allianz" sentenció.

"Sería precioso ganarla otra vez"

Por supuesto no pierde de vista lo cerca y lo lejos que está con el Bayern de ganar una vez más la Champions League como ya lo hizo en el 2020 y en el 2013.

"Es importante funcionar como equipo. Dar el máximo como conjunto. Sería precioso ganarla otra vez, claro, pero todo lleva un desarrollo y estamos en ello. Estamos progresando con Kompany y eso se nota en la energía del equipo. En la motivación", señaló.

Finalmente sobre si motiva eliminar al Real Madrid de la Champions, recordó su duelo de Semifinales de hace un par de años.

"¡Claro! Hace dos años nos hubiese encantado eliminarles... Pero estamos en el presente. Y eso es todo en lo que pensamos", concluyó.

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Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan este miércoles 15 de abril en el duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League en el Allianz Arena. El juego inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estado Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.