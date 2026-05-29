Paris Saint-Germain Cómo le fue al PSG vs. equipos ingleses en la Champions League 2026 Los parisinos buscan alzar el bicampeonato

Video ¿Otra goleada? El salgo del PSG vs. clubes ingleses en la Champions

El Paris Saint-Germain encara la tercera final de su historia en la UEFA Champions League y las estadísticas ante equipos ingleses en la temporada 2025-2026 ilusionan al equipo francés con la posibilidad del bicampeonato.

En la actual temporada de la Champions, el PSG se enfrentó cuatro veces a equipos de Inglaterra; dos en fase de grupos y dos en fase de eliminación directa.

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Solo en una ocasión, los parisinos no pudieron alzarse con la victoria. Fue en la Jornada 8 ante Newcastle United con el empate a un gol que los condenó a disputar la ronda de playoffs para ganarse un lugar en Octavos de Final.

Si de algo deberá preocuparse el Arsenal de Mikel Arteta el sábado 30 de mayo en la cancha del Puskás Arena de Budapeste, es la cantidad de goles que el PSG logró anotarle a sus rivales ingleses con un total de 18 tantos a favor.

Destacan las goleadas ante Tottenham en la Jornada 5 por marcador de 5-3 y la humillación al Chelsea en la ronda de Octavos de Final con marcador global de 2-8 para los de la capital francesa.

El PSG llega como favorito a la final, pero el Arsenal lucirá motivado tras lograr el título de la Premier League que no alzaba desde hace 22 años.

RESULTADOS DEL PSG VS. EQUIPOS INGLESES EN CHAMPIONS LEAGUE 2026

Jornada 5 vs. Tottenham

PSG goleó de local 5-3



Jornada 8 vs. Newcastle United

Empate 1-1



Octavos de Final vs. Chelsea

PSG gana 2-8 en el global



Cuartos de Final vs. Liverpool

PSG gana 0-4 en el global

CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA ES LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En la historia del PSG vs. Arsenal solo hay cinco antecedentes previos entre estos equipos, con saldo de dos triunfos para los franceses, uno para los Gunners y dos empates.

Se vieron las caras en la temporada 2016-17 en la Fase de Grupos, en la Fase de Liga de la campaña 2024-25, así como en las Semifinales de la edición pasada.

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