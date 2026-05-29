Cómo le fue al PSG vs. equipos ingleses en la Champions League 2026
Los parisinos buscan alzar el bicampeonato
El Paris Saint-Germain encara la tercera final de su historia en la UEFA Champions League y las estadísticas ante equipos ingleses en la temporada 2025-2026 ilusionan al equipo francés con la posibilidad del bicampeonato.
En la actual temporada de la Champions, el PSG se enfrentó cuatro veces a equipos de Inglaterra; dos en fase de grupos y dos en fase de eliminación directa.
Solo en una ocasión, los parisinos no pudieron alzarse con la victoria. Fue en la Jornada 8 ante Newcastle United con el empate a un gol que los condenó a disputar la ronda de playoffs para ganarse un lugar en Octavos de Final.
Si de algo deberá preocuparse el Arsenal de Mikel Arteta el sábado 30 de mayo en la cancha del Puskás Arena de Budapeste, es la cantidad de goles que el PSG logró anotarle a sus rivales ingleses con un total de 18 tantos a favor.
Destacan las goleadas ante Tottenham en la Jornada 5 por marcador de 5-3 y la humillación al Chelsea en la ronda de Octavos de Final con marcador global de 2-8 para los de la capital francesa.
El PSG llega como favorito a la final, pero el Arsenal lucirá motivado tras lograr el título de la Premier League que no alzaba desde hace 22 años.
RESULTADOS DEL PSG VS. EQUIPOS INGLESES EN CHAMPIONS LEAGUE 2026
- Jornada 5 vs. Tottenham
PSG goleó de local 5-3
- Jornada 8 vs. Newcastle United
Empate 1-1
- Octavos de Final vs. Chelsea
PSG gana 2-8 en el global
- Cuartos de Final vs. Liverpool
PSG gana 0-4 en el global
CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA ES LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En la historia del PSG vs. Arsenal solo hay cinco antecedentes previos entre estos equipos, con saldo de dos triunfos para los franceses, uno para los Gunners y dos empates.
Se vieron las caras en la temporada 2016-17 en la Fase de Grupos, en la Fase de Liga de la campaña 2024-25, así como en las Semifinales de la edición pasada.
- Cuándo es el Paris vs. Arsenal: el juego es el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna.
- A qué hora es el PSG vs. Arsenal: el partido inicia en México a las 10:00 horas; en Estados Unidos es a las 12:00 horas ET, 11:00 horas CT y 9:00 horas PT.
- Dónde ver el PSG vs. Arsenal: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.