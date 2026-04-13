    Champions League

    Mbappé, tras codazo de Reis, ya entrena con el Real Madrid con la mira puesta en el Bayern

    El atacante galo del conjunto merengue se perdió el entrenamiento del domingo por recibir tres puntos de sutura en la ceja derecha.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Kylian Mbappé, tras codazo de Reis, ya entrena con el Real Madrid con la mira puesta en el Bayern

    Kylian Mbappé, ya entrenó este lunes luego de perderse el entrenamiento del domingo por precaución tras recibir tres puntos de sutura en la ceja derecha por un codazo que recibió en el juego del viernes ante el Girona en juego de la Liga y se alista para el duelo ante el Bayern Múnich de Champions League.

    El atacante galo entrenó con normalidad junto con el resto de sus compañeros y con un apósito sobre la herida que le provocó Víctor Reis tras descartarse que usara estos días una máscara como protección.

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    Nunca estuvo en peligro su participación en el duelo ante el conjunto germano del próximo miércoles y ahora menos que nunca.

    Mbappé recibe tres puntos de sutura en el rostro

    El domingo, Mbappé subió una imagen en sus redes sociales en la que mostró su ceja derecha y los tres puntos de sutura que necesito luego de la acción en el juego entre el Girona y el Real Madrid que finalmente terminó en empate a un gol en el Santiago Bernabéu.

    No hubo palabras ni mensaje de ningún tipo del jugador merengue, solo la foto cruda luego de la intervención médica en su rostro.

    El domingo, tras el descanso del sábado para el equipo, no entrenó a consecuencia del golpe y por precaución, pero ya se sabía que no había riesgo de perder el juego ante el Bayern de Champions League a mitad de semana.

    El juego de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el conjunto teutón se celebrará el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, el conjunto alemán tiene ventaja de 2-1 y Mbappé estará sobre el campo de juego en la búsqueda de que el Real remonte el marcador.

    Video Kylian Mbappé recibe tres puntos de sutura sobre la ceja derecha
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