Video Resumen | Noche pletórica de Phil Foden en triunfo del Manchester City

Manchester City ganó 4-1 al Borussia Dortmund en la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League con gran actuación de P hil Foden.

Foden hizo un gran partido este miércoles en Etihad Stadium con un doblete anotado, mientras que el otro gol fue obra de Erling Haaland.

El Borussia Dortmund comenzó con dominio en los primeros minutos del encuentro, presión alta y posesión de balón, pero sin inquietar a Gianluigi Donnarumma en la meta de los Cityzens.

Bastó un chispazo inicial de Phil Foden con disparo desde fuera del área que tapó Kobel, para que en la siguiente jugada, con otro intento y pegado al poste, abriera el marcador al minuto 22.

El segundo llegó al 29', con disparo de Erling Haaland dentro del área para poner el 2-0 parcial y así se iban las acciones al descanso en el estadio inglés.

Para el segundo tiempo vino la goleada, con el doblete de Phil Foden, que repitió la dosis con disparo desde fuera del área, imposible para el portero al 57'. Borussia Dortmund descontó con el gol de Waldemar Anton al minuto 72.

Rayan Cherki marcó el cuarto del conjunto inglés, tras meterse entre defensas y sacar disparo a la portería, esto en el tiempo de compensanción, al 91'.

Con el triunfo, Manchester City asciende a la cuarta posición de la Fase de Liga de la Champions League con 10 puntos, mientras que Borussia Dortmudn se ubica ahora con 7 puntos en el sitio 12.