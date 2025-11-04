Liverpool vs. Real Madrid, duelo marcado por reencuentros y distintas realidades

Xabi Alonso y Trent Alexander-Arnold vivirán este martes un regreso cargado de emociones a Anfield, cuando el Real Madrid visite al Liverpool en la Jornada 4 de la Fase de Liga UEFA Champions League.

El técnico blanco vuelve al estadio donde fue figura entre 2004 y 2009, etapa en la que conquistó la Champions de Estambul en 2005. Tras un arranque sobresaliente con el Real Madrid —13 victorias en 14 partidos—, Alonso enfrenta ahora a su exequipo en un duelo que mezcla historia y presente. “ Para ganar campeonatos hay que defender bien”, señaló el entrenador vasco tras la goleada 4-0 al Valencia, subrayando la solidez que ha implantado en su plantel.

El Real Madrid llega con puntaje ideal en la fase de grupos y comparte liderato con PSG, Bayern, Inter de Milán y Arsenal. Un triunfo en Inglaterra podría encaminar su clasificación entre los ocho mejores, aunque la derrota no sería lo mejor antes de medirse al Manchester City. El equipo blanco viaja con bajas sensibles: Franco Mastantuono, Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger no estarán disponibles por lesión.

En la otra orilla, el Liverpool de Arne Slot atraviesa un momento irregular. Con seis derrotas en sus últimos ocho encuentros, los Reds se juegan buena parte de su futuro europeo. Sin Alisson, Isak ni Frimpong, el conjunto inglés buscará reaccionar ante su gente y cambiar la dinámica antes de su duelo de Premier ante el City.

Otro de los grandes focos estará en Alexander-Arnold, quien regresa a Anfield tras su salida al Madrid en 2025. “Fue un profesional ejemplar”, dijo Slot. Virgil van Dijk anticipó un recibimiento exigente para el lateral, que ha reiterado su cariño eterno por el club que lo formó.

Alineaciones probables:

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Ekitike y Gakpo.