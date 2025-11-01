Real Madrid brilla, aunque Vinicius vuelve a preocupar en LaLiga
El conjunto merengue vuelve a contar con un gran Mbappé, par de golazos, aunque el brasileño es el gran pendiente.
Real Madrid vuelve a brillar en LaLiga tras ganar el Clásico, en donde lidera de forma cómoda y en una nueva salida, el Valencia fue la víctima del poderío del equipo dirigido por Xabi Alonso .
Marcador de 4-0 a favor del conjunto merengue que confirma su gran momento antes de encarar la Champions League, pero que todavía tiene en Vinicius un gran pendiente.
El jugador brasileño, quien vivió momentos tensos después del partido ante Barcelona, falló un penal, el único grano en el arroz en la fiesta blanca dentro del Santiago Bernabéu.
Kylian Mbappé volvió a ser un auténtico demonio con un doblete en el primer tiempo, sumado a un auténtico golazo de Jude Bellingham, después de un doble recorte fuera del área.
Otra grata sorpresa fue la anotación de Álvaro Carreras, también con un auténtico golazo para decretar el marcador final y hundir al Valencia dentro de LaLiga.