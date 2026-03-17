Champions League Pep Guardiola tras la eliminación del City: "Nos duele estar fuera de Champions" El estratega señaló que fue una las cosas hubieran sido distintas sin la expulsión tempranera.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Guardiola asegura que su equipo es “extraordinario” a pesar de ser eliminados

Después de la eliminación de Manchester City, Pep Guardiola aseguró estar dolido y felicitó al Real Madrid por el pase a los Cuartos de Final de la Champions League.

El estratega de los Citizens señaló que ahora toca levantarse y pensar en los torneos donde aun se mantienen en la pelea.

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“Una lástima no haber estado 11 contra 11, es lo único que nos queda… somos un equipo extraordinario, jugamos muy bien al futbol y felicidades al Real Madrid”

“A seguir en la carrera… toca levantarse, descansar un par de días y acabar el año. Nos duele estar fuera de la Champions, pero esta competición es muy exigente”, aseguró Pep Guardiola.

Manchester City perdió por 1-5 en el global frente a Real Madrid para quedar fuera de la Champions League, pero dentro de unos días tendrá la revancha cuando enfrente al A rsenal en la final de la Copa de Inglaterra.

Asimismo, el conjunto de los Citizens se mantienen en la pelea por el título de la Premier League al ubicarse en la segunda posición por detrás de los Gunners.