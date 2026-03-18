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    UEFA Champions League: sigue en vivo los Octavos de Final Vuelta del Barcelona vs. Newcastle

    Transmisión de la Champions: canales y plataformas para ver el duelo en el Camp Nou por el pase a los Cuartos de Final de Champions League.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Así puedes ver los juegos de vuelta de Octavos de Final de la Champions League

    Este miércoles 18 de marzo el Camp Nou será el escenario del decisivo partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League entre Barcelona y Newcastle.

    En el encuentro de ida, disputado en Inglaterra, ambos equipos terminaron empatando 1-1, lo que deja la eliminatoria abierta y sin un claro favorito. Barcelona, que ha mostrado un rendimiento sólido en la liga nacional, buscará aprovechar la ventaja de local para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Newcastle, que ha tenido un desempeño competitivo en sus últimos partidos, intentará sorprender a su rival y sellar su pase a cuartos de final.

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    Con el marcador global empatado, el equipo que logre marcar más goles en este encuentro definirá su futuro en la competición.

    En caso de que el resultado final sea nuevamente un empate, se disputará una prórroga y, si es necesario, se decidirá en penaltis. La tensión está garantizada y los aficionados están ansiosos por conocer el desenlace de esta eliminatoria. Para saber cómo y dónde ver este importante partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER BARCELONA VS. NEWCASTLE DE OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Barcelona recibe al Newcastle en un encuentro donde ambos equipos buscarán asegurar su lugar en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League tras un primer partido muy disputado. Con una sólida defensa, el equipo local intentará aprovechar su ventaja en casa para avanzar en la competición.

    • Cuándo es el Barcelona vs. Newcastle: el juego es este miércoles 18 de marzo en el Camp Nou.
    • A qué hora es el Barcelona vs. Newcastle: el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 13:45 tiempo del Este, 12:45 tiempo del Centro y 10:45 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Barcelona vs. Newcastle: el partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

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