Champions League Liverpool vs. Galatasaray EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de Champions League El cuadro inglés tiene la tarea titánica de imponerse en Anfield a un cuadro aferrado por trascender en la Copa de Europa esta temporada.

Video ¡Szoboszlai empata la serie! Golazo para el 1-1 global de Liverpool ante Galatasaray

Liverpool vs. Galatasaray se enfrentan dentro del partido de vuelta de los Octavos de Final en la UEFA Champions League 2025-2026 en Anfield para tratar de tomar revancha deportiva luego de que en la campaña pasada fuera eliminado en estas instancias, pero por el PSG.

Galatasaray se impuso en territorio turco en la ida con solitario gol de Mario Lemina en el primer tiempo, ventaja que conservaron durante todo el partido en busca de sellar su pasaporte a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

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El conjunto turco también derrotó 1-0 a Liverpool esta misma temporada pero en la Fase de Liga con gol de penal de su estrella nigeriana, Victor Osimhen, por lo que buscan su tercer triunfo seguido en la Copa de Europa, pero esta vez con Anfield como escenario.

Hay dos antecedentes entre estos clubes dentro de la UEFA Champions League en territorio inglés; empataron 0-0 en la temporada 2001-2002 dentro de la Fase de Grupos; en la2006-2007, los Reds ganaron 3-2 también en la Fase de Grupos.

De esta manera, Galatasaray va por su primera victoria en casa del Liverpool dentro de la Copa de Europa y que puede servir para certificar su pase a los Cuartos de Final, donde de avanzar se medirá al PSG, que llega de eliminar al Chelsea.

LIVERPOOL VS. GALATASARAY EN LA VUELTA DE OCTVOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE

Los Reds necesitan ganar al menos por un gol de diferencia para obligar la prórroga y posibles penales. En caso de que ganen por más de un gol de diferencia se instalarán en la siguiente Fase Final del torneo esta campaña.

Al Galatasaray, por su parte, le basta el empate para clasificar o ganar por cualquier marcador para seguir en la contienda por la Orejona.