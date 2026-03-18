Liverpool vs. Galatasaray EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de Champions League
El cuadro inglés tiene la tarea titánica de imponerse en Anfield a un cuadro aferrado por trascender en la Copa de Europa esta temporada.
Liverpool vs. Galatasaray se enfrentan dentro del partido de vuelta de los Octavos de Final en la UEFA Champions League 2025-2026 en Anfield para tratar de tomar revancha deportiva luego de que en la campaña pasada fuera eliminado en estas instancias, pero por el PSG.
Galatasaray se impuso en territorio turco en la ida con solitario gol de Mario Lemina en el primer tiempo, ventaja que conservaron durante todo el partido en busca de sellar su pasaporte a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.
El conjunto turco también derrotó 1-0 a Liverpool esta misma temporada pero en la Fase de Liga con gol de penal de su estrella nigeriana, Victor Osimhen, por lo que buscan su tercer triunfo seguido en la Copa de Europa, pero esta vez con Anfield como escenario.
Hay dos antecedentes entre estos clubes dentro de la UEFA Champions League en territorio inglés; empataron 0-0 en la temporada 2001-2002 dentro de la Fase de Grupos; en la2006-2007, los Reds ganaron 3-2 también en la Fase de Grupos.
De esta manera, Galatasaray va por su primera victoria en casa del Liverpool dentro de la Copa de Europa y que puede servir para certificar su pase a los Cuartos de Final, donde de avanzar se medirá al PSG, que llega de eliminar al Chelsea.
LIVERPOOL VS. GALATASARAY EN LA VUELTA DE OCTVOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE
Los Reds necesitan ganar al menos por un gol de diferencia para obligar la prórroga y posibles penales. En caso de que ganen por más de un gol de diferencia se instalarán en la siguiente Fase Final del torneo esta campaña.
Al Galatasaray, por su parte, le basta el empate para clasificar o ganar por cualquier marcador para seguir en la contienda por la Orejona.
- Uğurcan Çakır tapó a dos manos un trallazo de Szoboszlai que buscaba su doblete apenas al 33'. ¡Vaya partidazo!
- Alexis Mac Allister remató de cabeza al travesaño, pero antes marcó una falta en el área y la jugada ofensiva del Liverpool se anuló.
- Minuto 30 y Florian Wirtz remató de primera intención tras una serie de rebotes en el área pero le fue apenas desviado.
- Uğurcan Çakır tapó a una mano un intento de Mohamed Salah de bombear la pelota en un frente a frente con el portero del Galatasaray.
- ¡Gol del Liverpool, gol de Szoboszlai al 25'! Remate de primera intención en el área para lanzar un misil a las rees a pase de Mac Allister y empata 1-1 en el global.
- Con menos de 10 minutos de juego, Victor Osimhen se duele de un golpe en la mano que lo dejó en el césped por varios minutos.
- Inicio el partido en Anfield.