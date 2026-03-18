    Champions League

    Horario y dónde ver el Liverpool vs. Galatasaray de Octavos de Final Vuelta en la UEFA Champions League

    La sede del partido será el Anfield. Conoce lo que está en juego en este duelo de Champions.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Así puedes ver los juegos de vuelta de Octavos de Final de la Champions League

    Este miércoles 18 de marzo Liverpool se enfrentará a Galatasaray en el partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026, que se llevará a cabo en Anfield.

    En el encuentro de ida, Galatasaray logró una victoria por 1-0, lo que le otorga una ventaja crucial en esta eliminatoria. Liverpool, que ha tenido un rendimiento irregular en las últimas semanas, buscará revertir la situación y avanzar a la siguiente fase del torneo, mientras que Galatasaray intentará mantener su ventaja y asegurar su lugar en los Cuartos de Final.

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    Con el marcador de la ida en contra, Liverpool necesita marcar al menos un gol para tener opciones de avanzar, ya que el sistema de eliminación directa implica que el equipo que anote más goles en el total de los dos partidos pasará a la siguiente ronda.

    La presión está sobre los locales, quienes deberán aprovechar el apoyo de su afición para superar al equipo turco. Para conocer cómo y dónde se podrá ver este importante encuentro, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER LIVERPOOL VS. GALATASARAY DE OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Liverpool recibe a Galatasaray en un duelo donde ambos equipos buscarán asegurar su lugar en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League tras un primer encuentro muy disputado. Con una sólida defensa, el equipo local intentará aprovechar su ventaja en casa para avanzar en la competición.

    • Cuándo es el Liverpool vs. Galatasaray: el juego es este miércoles 18 de marzo en Anfield.
    • A qué hora es el Liverpool vs. Galatasaray: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Liverpool vs. Galatasaray: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

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