Champions League Horario y dónde ver Bayern Múnich vs. Atalanta en los Octavos de Final Vuelta de la UEFA Champions League El partido se juega en el Allianz Arena, con transmisión por los canales disponibles y en el que el cuadro bávaro sólo debe sellar su pasaporte.

Video Así puedes ver los juegos de vuelta de Octavos de Final de la Champions League

Este miércoles 18 de marzo Bayern Múnich recibe a la Atalanta en el Allianz Arena para el partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026.

En el encuentro de ida, Bayern Múnich logró una contundente victoria por 6-1, lo que le otorga una ventaja significativa en la eliminatoria. Con un rendimiento sólido en la fase de grupos y un ataque potente, el equipo alemán buscará asegurar su pase a los Cuartos de Final.

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Mientras, Atalanta tras su derrota en el primer partido se enfrenta a un desafío monumental para revertir la situación y mantener vivas sus esperanzas en el torneo europeo.

Ambos equipos han mostrado un rendimiento variado en sus respectivas ligas, pero Bayern Múnich llega con la moral alta tras su abultada victoria en Italia. Atalanta, por su parte, necesita una remontada histórica para avanzar, lo que añade presión a su visita a Múnich.

Los aficionados están a la expectativa de cómo se desarrollará este crucial encuentro y qué estrategias implementarán ambos entrenadores. Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER BAYERN MÚNICH VS. ATALANTA DE OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Múnich recibe a Atalanta en un duelo donde ambos equipos buscarán asegurar su lugar en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League tras un primer encuentro muy disputado. Con una sólida defensa, el equipo local intentará aprovechar su ventaja en casa para avanzar en la competición.

Cuándo es el Bayern Múnich vs. Atalanta : el juego es este miércoles 18 de marzo en el Allianz Arena.

: el juego es este miércoles 18 de marzo en el Allianz Arena. A qué hora es el Bayern Múnich vs. Atalanta : el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico. Dónde ver el Bayern München vs. Atalanta: el partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de ViX.