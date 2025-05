Finalmente, sobre su estado físico, que despertó en algún momento dudas porque no juega por lesión desde el seis de mayo en la vuelta de Semifinales de la Champions ante Barcelona, Lautaro fue muy claro.

"Estoy muy bien, la verdad que me preparé estas dos o tres semanas de la mejor manera para llegar a este partido al cien por cien. Ya podía haber jugado el último partido, pero decidimos no arriesgarnos a hacerlo y hoy me encuentro con la final, y estoy muy bien físicamente y mentalmente, con muchas ganas de que arranque el partido", concluyó.