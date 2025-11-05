    Champions League

    Inter de Milán se impone al Kairat y mantiene el paso perfecto en Champions League

    En otros resultados de la jornada 4 el Newcastle aprovechó su localía para vencer al Athletic Club.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Golazo del Barcelona! ¡Golazo de Lamine Yamal!

    El Inter de Miami sigue con paso perfecto al derrotar en casa por 2-1 al Kairat en partido de la jornada 4 de la UEFA Champions League.

    De la mano de Lautaro Martínez y Carlos Augusto, el conjunto italiano se impuso por 2-1 sobre los kazajos para ponerse como terceros del torneo.

    PUBLICIDAD

    Las emociones tardaron en llegar al partido ya que fue hasta el minuto 44 cuando el atacante argentino abrió el marcador tras una serie de rebotes para adelantar al Inter de Milán.

    La respuesta del Kairat llegó rápidamente con un cabezazo de Ofri Arad al 56’, pero 10 minutos más tarde los locales recuperaron la ventaja con un cañonazo de Carlos Augusto.

    Los cartones ya no se movieron más y el Inter se quedó con los tres puntos para llegar a 12 en la Champions League, por su parte el Kairat se ubica en la posición 34 con una unidad.

    El siguiente partido de los italianos en el torneo europeo será ante Atlético de Madrid el próximo 26 de noviembre, por su parte los kazajos visitarán al FC Copenhague.

    NEWCASTLE SE METE ENTRE LOS MEJORES DE CHAMPIONS LEAGUE

    El Newcastle aprovechó la localía para imponerse al Athletic Club por 2-0 para escalar a la sexta posición de la Champions League.

    Dan Burn abrió el marcador a los 11 minutos con un tremendo cabezazo que el portero rival no pudo detener. Al minuto 49, Joelinton anotó el segundo gol en favor de las Urracas con otro gol de cabeza dentro del área.

    Con esta victoria el Newcastle llegó a nueve puntos para colocarse en la sexta posición de la Champions League, por su parte, el Athletic se mantiene en el puesto 27 con tres unidades.

    Más sobre Champions League

    1 min
    Manchester City golea al Borussia Dortmund con doblete de Phil Foden

    Manchester City golea al Borussia Dortmund con doblete de Phil Foden

    1:18
    ¡Enferma atajada de Kobel! Cerca el segundo del Manchester City

    ¡Enferma atajada de Kobel! Cerca el segundo del Manchester City

    1:34
    ¡Gol del Manchester City! Foden marca brutal golazo desde fuera del área

    ¡Gol del Manchester City! Foden marca brutal golazo desde fuera del área

    1:17
    ¡Avisa el City! Phil Foden saca potente disparo que tapa el arquero

    ¡Avisa el City! Phil Foden saca potente disparo que tapa el arquero

    1 min
    Manchester City vs. Borussia Dortmund: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Manchester City vs. Borussia Dortmund: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Relacionados:
    Champions LeagueInternazionaleLautaro MartínezNewcastle UnitedAthletic Club

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX