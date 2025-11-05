El Inter de Miami sigue con paso perfecto al derrotar en casa por 2-1 al Kairat en partido de la jornada 4 de la UEFA Champions League.

De la mano de Lautaro Martínez y Carlos Augusto, el conjunto italiano se impuso por 2-1 sobre los kazajos para ponerse como terceros del torneo.

Las emociones tardaron en llegar al partido ya que fue hasta el minuto 44 cuando el atacante argentino abrió el marcador tras una serie de rebotes para adelantar al Inter de Milán.

La respuesta del Kairat llegó rápidamente con un cabezazo de Ofri Arad al 56’, pero 10 minutos más tarde los locales recuperaron la ventaja con un cañonazo de Carlos Augusto.

Los cartones ya no se movieron más y el Inter se quedó con los tres puntos para llegar a 12 en la Champions League, por su parte el Kairat se ubica en la posición 34 con una unidad.

El siguiente partido de los italianos en el torneo europeo será ante Atlético de Madrid el próximo 26 de noviembre, por su parte los kazajos visitarán al FC Copenhague.

NEWCASTLE SE METE ENTRE LOS MEJORES DE CHAMPIONS LEAGUE

El Newcastle aprovechó la localía para imponerse al Athletic Club por 2-0 para escalar a la sexta posición de la Champions League.

Dan Burn abrió el marcador a los 11 minutos con un tremendo cabezazo que el portero rival no pudo detener. Al minuto 49, Joelinton anotó el segundo gol en favor de las Urracas con otro gol de cabeza dentro del área.